Fin de la espera: lo nuevo de Los juegos del hambre llega la próxima semana

La franquicia cinematográfica basada en las novelas de Suzanne Collins regresa a las salas con su nueva entrega, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (Sunrise on the Reaping). La película llegará a San Juan el miércoles 18 de noviembre , en pre-estreno, antes de su debut en Estados Unidos, el día 20.

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Bajo las órdenes de Francis Lawrence , director de las anteriores adaptaciones de la saga, la historia -que dura alrededor de 2 h 40 m- se ubica 24 años antes de los hechos acontecidos en la primera entrega . En esta ocasión, el relato deja atrás la figura de Katniss Everdeen para profundizar en los años de juventud de Haymitch Abernathy durante la celebración de los 50.º Juegos del Hambre.

El estreno podrá fin a los ansiosos años de espera de los fans de la franquicia, que esperaban el regreso desde el estreno de Balada de pájaros cantores y serpientes, que se estrenó en 2023 .

Esa edición especial de la competencia, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, duplicó el cupo habitual de participantes por distrito y obligó a 48 jóvenes a enfrentarse en la arena. El largometraje aborda la estrategia que le permitió a Haymitch coronarse como ganador dentro del Distrito 12, junto con las represalias que debió afrontar por parte del Capitolio tras su victoria.

La trama incorpora además pasajes clave dentro del universo de la historia , entre ellos la aparición de Maysilee Donner -tributo vinculada al broche del Sinsajo- y la presencia de personajes que luego asumirían roles de liderazgo dentro del entramado político de Panem.

Cinco claves para ver lo nuevo de Los juegos del Hambre

1. El contexto temporal: la "generación del medio"

La historia se sitúa en una brecha temporal clave dentro de la cronología de Panem: 24 años antes de la primera película de Katniss Everdeen y 40 años después de los eventos de Balada de pájaros cantores y serpientes. Nos muestra el Capitolio en su punto máximo de opulencia, sofisticación mediática y control político bajo un maduro Presidente Snow.

2. La masacre del Segundo Vasallaje: 48 Tributos

Al ser la edición 50° de los juegos, el Capitolio impone la regla del Segundo Vasallaje de los Veinticinco (Second Quarter Quell): extraer cuatro tributos por distrito (dos chicos y dos chicas) en lugar de dos, sumando un total de 48 competidores en la arena. Esto convierte a esta edición en una de las más multitudinarias y encarnizadas registradas en los libros de Suzanne Collins.

3. La tragedia personal tras el origen de Haymitch

En la saga original conocemos a Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) como un mentor alcohólico y cínico. Esta película explora a Haymitch en su juventud (Joseph Zada) y revela cómo utilizó su astucia física e intelectual para vencer en la arena, además de las devastadoras represalias que el Capitolio tomó en su vida personal tras su victoria.

4. Símbolos e historias de origen emblemática

El broche del Sinsajo: Muestra la participación de Maysilee Donner (Mckenna Grace), tributo del Distrito 12 y dueña original del famoso broche que décadas más tarde llega a manos de Katniss.

Mentores y conexiones: Muestra a versiones más jóvenes de vencedores como Wiress (Maya Hawke), Beetee (Kelvin Harrison Jr.) y Mags (Lili Taylor) guiando a las delegaciones en una época donde el Distrito 12 no contaba con mentores con vida.

5. El ensamble estelar para los personajes del Capitolio

La producción reúne a reconocidos actores interpretando las versiones jóvenes de las figuras mediáticas y políticas más emblemáticas del universo de Panem:

Ralph Fiennes como el Presidente Coriolanus Snow.

Kieran Culkin como el excéntrico presentador Caesar Flickerman.

Elle Fanning como la estilista del Capitolio Effie Trinket.

Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee.