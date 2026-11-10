    • 10 de noviembre de 2026 - 06:47

    Diablito Martínes anticipa su nuevo disco con el estreno de "Jáchal en noviembre"

    A tono con la Fiesta de la Tradición, el cantor lanzó un videoclip en la Cuesta de Huaco, adelanto de su próximo trabajo.

    Diablito Martínes grabó su nueva entrega en la cuesta de Huaco

    Diablito Martínes grabó su nueva entrega en la cuesta de Huaco

    Foto:

    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

    "Te comparto un pequeño adelanto de lo que será mi próximo disco… Te invito a pasar por mi canal para escuchar y disfrutar de esta nueva música", escribió el Diablito Martínes al presentar "Jáchal en noviembre". El tema audiovisual ya está en plataformas y formará parte de su esperado nuevo material discográfico.

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    El video de esta zamba -que tiene letra y música del recordado cantautor Horacio Villafañe, más conocido como "El Chango Huaqueño"- fue grabado en la emblemática Cuesta de Huaco, en Jáchal. El lanzamiento coincide con la 65° Fiesta Nacional de la Tradición, festividad que inició el sábado pasado y concluirá el próximo fin de semana en el departamento norteño.

    El nuevo video de Diablito Martínes, Jáchal en noviembre, ya está disponible en plataformas

    El nuevo video de Diablito Martínes, Jáchal en noviembre, ya está disponible en plataformas

    Un disco por entregas

    En cuanto al plan de difusión y la llegada de sus composiciones a las plataformas digitales, el artista contó que "el disco tiene 12 canciones y antes de fin de año se termina de subir todo". En relación a la progresión de los estrenos, el músico explicó que "ahora subí la zamba, luego será la Chacarera de la chaya, en los primeros días de diciembre será la tonada y y a mediados de diciembre se subirá el disco completo".

    Mirá y escuchá lo nuevo de Diablito Martínes

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