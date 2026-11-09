    • 9 de noviembre de 2026 - 17:52

    "El agua nunca dolió", la película de Pez Dorado, agotó entradas en su estreno mundial

    Producida y filmada íntegramente en San Juan por realizadores locales, tuvo un debut a sala llena y prepara su llegada a la provincia.

    Oruste y Bustelo, de Pez Dorado, felices tras el estreno mundial de su primer largometraje de ficción, El agua nunca dolió, en Mar del Plata.&nbsp;
    Oruste y Bustelo, de Pez Dorado, felices tras el estreno mundial de su primer largometraje de ficción, El agua nunca dolió, en Mar del Plata. 

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    Diario de Cuyo | Estela Ruiz M.
    Por Estela Ruiz M.

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    Fue el domingo pasado, ante una sala repleta que agotó todas las localidades disponibles en este festival que congrega al nuevo cine nacional. El largometraje fue realizado íntegramente en la provincia de San Juan por la productora local Pez Dorado -liderada por la guionista y directora Ana Clara Bustelo y la productora Tatiana Oruste-, en coproducción con La Mayor Cine e Intropia Media.

    Pez Dorado en el cine. Como sucederá en San Juan, el equipo dialogará con el público al finalizar la proyección.

    Pez Dorado en el cine. Como sucederá en San Juan, el equipo dialogará con el público al finalizar la proyección.

    La velada dejó emociones a flor de piel entre el equipo y los espectadores. “¡No sabés qué sueño fue ayer! Una emoción, increíble todo ”, expresó Bustelo en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Estamos súper felices, la recepción de la peli fue increíble, las críticas están buenísimas, están pasando cosas increíbles, muy muy felices ”, destacó la realizadora sanjuanina tras el estreno mundial.

    Ahora en San Juan

    Tras su exitoso paso por Mar del Plata y antes de seguir viaje nacional e internacional, producción prepara su llegada a suelo local. El próximo jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una premiere privada en las salas de Cinemacenter San Juan para el equipo, invitados especiales y prensa.

    En tanto, el viernes 13 de noviembre quedará abierta la convocatoria para todo el público general, que podrá asistir adquiriendo su entrada en las boleterías del cine. La continuidad de la película en cartelera estará garantizada durante una semana y se extenderá más tiempo en función de la concurrencia y la respuesta de los espectadores en la sala.

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