"El agua nunca dolió", la película de Pez Dorado, agotó entradas en su estreno mundial

Producida y filmada íntegramente en San Juan por realizadores locales, tuvo un debut a sala llena y prepara su llegada a la provincia.

Oruste y Bustelo, de Pez Dorado, felices tras el estreno mundial de su primer largometraje de ficción, El agua nunca dolió, en Mar del Plata.

La cinematografía sanjuanina vivió una jornada histórica a nivel nacional. En el marco del festival Fuera de Campo, el espacio alternativo de cine argentino que se realiza en paralelo al Festival Internacional de Mar del Plata, la película El agua nunca dolió tuvo su ansiado debut mundial.

Fue el domingo pasado, ante una sala repleta que agotó todas las localidades disponibles en este festival que congrega al nuevo cine nacional. El largometraje fue realizado íntegramente en la provincia de San Juan por la productora local Pez Dorado -liderada por la guionista y directora Ana Clara Bustelo y la productora Tatiana Oruste-, en coproducción con La Mayor Cine e Intropia Media.

Pez Dorado en el cine. Como sucederá en San Juan, el equipo dialogará con el público al finalizar la proyección. La velada dejó emociones a flor de piel entre el equipo y los espectadores. “¡No sabés qué sueño fue ayer! Una emoción, increíble todo ”, expresó Bustelo en diálogo con DIARIO DE CUYO. “Estamos súper felices, la recepción de la peli fue increíble, las críticas están buenísimas, están pasando cosas increíbles, muy muy felices ”, destacó la realizadora sanjuanina tras el estreno mundial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El agua nunca dolió (@elaguanuncadolio) Ahora en San Juan Tras su exitoso paso por Mar del Plata y antes de seguir viaje nacional e internacional, producción prepara su llegada a suelo local. El próximo jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una premiere privada en las salas de Cinemacenter San Juan para el equipo, invitados especiales y prensa.