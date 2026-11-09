De las cámaras ocultas al circuito independiente: qué fue de la vida de Flavio Gastaldi, el inolvidable "Hijitus" de Videomatch

Durante la década de 1990 y los primeros años de los 2000, la televisión argentina experimentó un fenómeno sociocultural sin precedentes a través de la pantalla de Telefe. Videomatch , el legendario ciclo nocturno conducido por Marcelo Tinelli , se transformó en una fábrica inagotable de picos de rating, instalando latiguillos, personajes y bromas que pasaron a formar parte directa de la jerga cotidiana del país.

En medio de aquel engranaje multitudinario de humoristas, modelos y productores, emergió con fuerza la figura de Flavio Gastaldi . Popularizado bajo el seudónimo de "Hijitus" , su imagen de cara fresca, simpatía natural y rapidez para el remate cómico lo convirtió rápidamente en uno de los rostros más entrañables de la pantalla chica nacional.

Sin embargo, antes de que su voz fuera reconocida en millones de hogares, la vida de Gastaldi transitaba por un carril completamente distinto. Apasionado de la música y entregado a su faceta de rocker, el artista no planeaba desembarcar en la televisión masiva. Su destino cambió de forma drástica en 1993, cuando su coterráneo y amigo Pablo Granados —quien ya causaba furor en el programa junto a Pachu Peña— lo instó a viajar a Buenos Aires para probar suerte en una audición.

La producción de Videomatch buscaba perfiles frescos capaces de desenvolverse en la calle y en el piso con soltura. La química entre Gastaldi, el equipo de producción y el propio Marcelo Tinelli fue inmediata.

Su bautismo mediático bajo el nombre de "Hijitus" —un apodo inspirado en las reminiscencias del célebre dibujo animado de Manuel García Ferré— selló su identidad en la cultura popular. Durante su etapa dorada en el ciclo, Gastaldi mostró una versatilidad notable: desde sus intervenciones en el piso contando chistes a la par de Tinelli hasta su participación activa en sketches de cámara oculta, coberturas de eventos masivos y la encarnación de personajes secundarios memorables como Carolo del Bianco.

Aquellos años de exposición extrema lo llevaron a vivir momentos surrealistas, como actuar en cumpleaños privados de grandes celebridades —incluyendo festejos de la familia de Diego Maradona— y cosechar un reconocimiento del público que perdura intacto hasta el día de hoy.

A medida que el nuevo milenio avanzaba y la televisión abierta comenzaba a migrar sus formatos humorísticos hacia los certámenes de baile y telerrealidad, Gastaldi tomó la decisión consciente de dar un paso al costado del ritmo frenético de la pantalla chica hacia 2003. Lejos de abandonar el oficio artístico, el comediante optó por reconvertir su trayectoria hacia el ámbito de las presentaciones privadas, la producción de contenido independiente y el circuito teatral. Entendiendo la inestabilidad intrínseca del medio, basó su carrera en la constancia y en la autonomía profesional, presentándose en eventos corporativos y animaciones por todo el territorio argentino con "El show de Hijitus", una propuesta donde combina rutinas de stand up, caracterización de personajes y pasajes musicales.

En la actualidad, Flavio Gastaldi continúa plenamente activo en la escena del entretenimiento, dividiendo su tiempo entre las tablas teatrales y proyectos audiovisuales alternativos. Tras participar en diversas producciones de revista y comedias de temporada en las principales plazas turísticas del país, el actor ha mantenido vivos sus lazos con la camada de humoristas de los noventa. Constantemente comparte proyectos teatrales y giras junto a excompañeros de ruta como Alfredo Silva y otros referentes de la comedia de improvisación.

Además de su trabajo en las tablas y sus participaciones en la señal Canal Extra, Gastaldi ha reafirmado con el tiempo la amistad que une a los viejos integrantes de la era dorada de Videomatch, participando activamente del grupo que reúne a los históricos del programa. Consciente de que los códigos de la televisión han cambiado radicalmente, Gastaldi ha logrado lo que muy pocos humoristas de su generación consiguieron: mantenerse vigente en la memoria afectiva de la gente sin depender de la tiranía del rating diario, demostrando que el talento para hacer reír trasciende pantallas, formatos y épocas.