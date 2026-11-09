Convocatoria para artistas: cuentos de Alejandro Quiroga Alsina

Te vas a dormir y tu cuerpo se apaga. Tu presencia en este mundo se desvanece. Y quedan sólo los ecos, durante un tiempo: el recuerdo de tus palabras, las que hablaste ese día por la mañana o por la tarde, las instrucciones que impartiste a tu equipo o algún consejo o recomendación a un amigo o a tu hijo. Una demostración de cariño a tu compañera. Un mail de última hora.

Y todo eso, ¿cuánto dura? ¿Años? No. ¿Meses? No. Dura días, quizás unos pocos días y nada más. Luego se esfuma como una niebla que aclara y va a ninguna parte.

Entonces, por la mañana, cuando suena el despertador te levantás y te vestís y hablás otra vez y enviás otro mail, y tus palabras flotan un rato más sobre la superficie de lo real hasta que se empapan de nuevo, se hacen pesadas de a poco y vuelven a hundirse y viajan en el tiempo, sumergiéndose en una oscura profundidad.

¿Quién flota en esas aguas de la realidad? No vos, eso es seguro… digamos, noventa y nueve por ciento seguro. Flotan un Sócrates, un Platón, un Aristóteles. Flotan los emperadores, los grandes benefactores y flotan también los malvados sobresalientes.

Flotan algunos artistas, quizás sólo su obra.

Pero… ¿y tu abuelo? ¿Y tu bisabuela? ¿Y el padre de tu amigo? ¿Adónde quedaron las palabras de los que se durmieron y ya no despertaron al día siguiente? El legado de los miles de millones de personas que ya no están. No existe.

Y suena el despertador y te levantás y te vestís y estás vivo nuevamente. Y quienes te rodean te escuchan, te prestan atención, porque tus palabras y tus hechos no están aún saturados del agua del océano del olvido de la historia. Todavía flotan y lo harán durante unas horas, durante unos pocos días.

Y es gracioso: no te das cuenta. Pensás que todo es eterno, que todo dura para siempre. No te sientas mal, es natural. Pensar otra cosa sería morir a cada minuto. Morir de forma continua. Y es seguro que darte cuenta de tu muerte presente e inexorable te inmovilizaría y transformaría al instante la profecía en realidad, ese día, el mismo día en que te das cuenta. Morirías ese día… Y no está escrito así. No funciona así.

La humanidad depende de que te pienses eterno. Así caminarás, construirás, sembrarás, tendrás hijos. Tu certeza de saberte inmortal mantiene viva a la especie.

Sos importante. Sos valioso.

Lo sos hasta el último día, ése en el que te vas a dormir y, como cada noche, tu cuerpo se apaga. Tu presencia se desvanece y los ecos se silencian. Y a la mañana siguiente no escucharás el despertador.

Y en pocos días se cumple, impiadosa, la promesa: Al final del día no queda nada.

En el limbo

Estoy desconcertada, no sé qué sucede. No puedo ver ni escuchar nada. Estuve así por bastante tiempo ya, no sé cuánto. Seguramente han sido varios días, a lo mejor semanas. Igualmente es muy difícil medir el tiempo, no tengo más parámetros que mi pensamiento y, la verdad, no sé cuán lento o rápido es. Quizás han pasado años.

No puedo tocar nada tampoco, estoy privada de todos mis sentidos. Sin embargo, intuyo que no estoy sola, tengo la persistente sensación de que alguien me acompaña y piensa en mí. No sé por qué imagino esto, tal vez no sea cierto, aunque es mi mayor consuelo.

He dado tantas vueltas en mi cabeza que hasta me provoca cansancio. ¿Es posible cansarse de sólo pensar? Para mí sí, estoy agotada. Además he notado que, de a poco, me voy convenciendo de cosas que una vez sólo adiviné. Al principio fueron ideas, presunciones y luego, de tanto escucharme repetirlas, las he convertido en realidades casi tangibles. Como la persona que me acompaña; no puedo saber si está allí, pero estoy segura de que está. Incluso he llegado a saber cuándo viene y cuándo se va. Sí, es una locura, pero acá todo es loco.

Es cierto, ya estoy trastornada por completo. Imagino un reino hermoso, lleno de jardines verdes y floridos que rodean los balcones de invierno de un castillo enorme. Me veo caminando descalza sobre el césped verde y suave y hasta puedo sentir la fresca humedad de la tierra en mis pies. Sé que no es mi castillo, soy una invitada; sé que el día soleado que aprovecho para pasear es uno solo, no ayer ni mañana ni pasado mañana: hoy. Todos los días es hoy. Me encuentro anclada en este extraño paraíso en el que observo gente que va y que viene, personas que pasan a mi lado sin percatarse de mi presencia. Es un mundo pequeño, sólo el castillo y su jardín rodeado de bosques; es un espacio limitado pero a mí me basta, me siento cómoda. Mientras estoy en el jardín mis pensamientos se ordenan, mi espíritu se calma, me entretengo mirando las flores y escuchando los pájaros que cantan en la arboleda cercana. Sin embargo sé que sólo es mi imaginación, lo sé.

O quizás un recuerdo, pienso a veces. Aunque es muy vívido, puede que sólo llene mi ser debido a que estoy vacía. No hay realidad en absoluto en mi existencia y cualquier imagen, sonido o aroma que se atreva a meterse en esta nada en la que estoy inmersa, interrumpe mi ayuno y se transforma en el todo que capta mi atención. Así, para saciar mi necesidad es suficiente el suave soplo de la brisa que viene del sur y anima las volátiles hojas del damasco a mi lado. Cada brizna de pasto que vuela cerca de mí me inunda hasta colmarme. Sin embargo sé que sólo es mi imaginación, lo sé. O quizás un sueño.

Cuando pienso, cuando dejo de soñar despierta, quedo hueca otra vez. Sin nada más que mis deseos. Sin otra cosa que mis carencias. Espero, pasa el tiempo y sólo anhelo que llegue el momento en el que mi visitante me vuelva a la vida. Porque él está allí y estoy segura de que él también quiere lo mismo. Sino, ¿por qué habría de llegar todos los días y permanecer quieto a mi lado? Él me quiere, es toda mi fuente de amor. Y es también el destino de mi afecto. Sin su presencia, estaría sola y mi vacío no tendría significado.

Pero tengo miedo, lo confieso. Quién sabe... quizás tampoco él exista y, al igual que mi jardín y mi castillo, sólo sea producto de mi imaginación.

Breve perfil del autor

Alejandro Quiroga Alsina nació en San Juan el 18 de diciembre de 1967. Es ingeniero electrónico y enseña en la universidad desde hace más de treinta años. Condujo equipos técnicos y humanos, ocupó cargos ejecutivos en empresas de telecomunicaciones y cumplió funciones de gestión pública en el Gobierno de San Juan. Actualmente enseña en carreras de ingeniería materias vinculadas al trabajo con personas.

Escribe cuentos y ensayos, y acaba de autopublicar su primer libro: "Paz Interior, Felicidad Permanente" (aerconsistensis.com).

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- deberán tener entre 900 y 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK