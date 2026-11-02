Convocatoria para artistas: fotografías de Daniel Videla

El fotógrafo mendocino comparte con los lectores algunas de sus obras, donde refleja su uso de la luz y el contraste.

Breve biografía del autor Daniel Videla nació el 21 de mayo de 1967, en Guaymallén, Mendoza. Docente de profesión y vocación, amante de la música, los viajes y la fotografía, ha participado en exposiciones colectivas en Mendoza, San Juan y en Suiza, en la publicación un par de libros de distintos fotógrafos.

A lo largo de su experiencia fotográfica, ha navegado por distintos estilos, tanto en monocromo como en color. También trabaja como fotógrafo social inmortalizando momentos y emociones, e incursionó en la fotografía Boudoir, la moda, el espectáculo y el reportaje gráfico.

El uso de la luz, las sombras, los colores intensos, los altos contrastes las perspectivas y el uso del monocromo caracterizan esta selección, donde busca que el observador "pueda reflexionar e interpretarla, en base a sus propios sentimientos impresiones y experiencias".

Las obras Atardecer en la costa Ideales y pasiones Útero Te veo en sueños Un milisegundo de felicidad Punto central Libertad ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.