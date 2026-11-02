Convocatoria para artistas: fotografías de Daniel Videla

Breve biografía del autor
Daniel Videla nació el 21 de mayo de 1967, en Guaymallén, Mendoza. Docente de profesión y vocación, amante de la música, los viajes y la fotografía, ha participado en exposiciones colectivas en Mendoza, San Juan y en Suiza, en la publicación un par de libros de distintos fotógrafos.
A lo largo de su experiencia fotográfica, ha navegado por distintos estilos, tanto en monocromo como en color. También trabaja como fotógrafo social inmortalizando momentos y emociones, e incursionó en la fotografía Boudoir, la moda, el espectáculo y el reportaje gráfico.
El uso de la luz, las sombras, los colores intensos, los altos contrastes las perspectivas y el uso del monocromo caracterizan esta selección, donde busca que el observador "pueda reflexionar e interpretarla, en base a sus propios sentimientos impresiones y experiencias".
Las obras
Un milisegundo de felicidad
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- - deberán tener entre 900 y 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK
La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional