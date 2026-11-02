    • 2 de noviembre de 2026 - 06:42

    Convocatoria para artistas: fotografías de Daniel Videla

    El fotógrafo mendocino comparte con los lectores algunas de sus obras, donde refleja su uso de la luz y el contraste.

    Convocatoria - Daniel Videla (fotografías)

    Convocatoria - Daniel Videla (fotografías)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Breve biografía del autor

    Daniel Videla nació el 21 de mayo de 1967, en Guaymallén, Mendoza. Docente de profesión y vocación, amante de la música, los viajes y la fotografía, ha participado en exposiciones colectivas en Mendoza, San Juan y en Suiza, en la publicación un par de libros de distintos fotógrafos.

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    A lo largo de su experiencia fotográfica, ha navegado por distintos estilos, tanto en monocromo como en color. También trabaja como fotógrafo social inmortalizando momentos y emociones, e incursionó en la fotografía Boudoir, la moda, el espectáculo y el reportaje gráfico.

    El uso de la luz, las sombras, los colores intensos, los altos contrastes las perspectivas y el uso del monocromo caracterizan esta selección, donde busca que el observador "pueda reflexionar e interpretarla, en base a sus propios sentimientos impresiones y experiencias".

    Las obras

    Atardecer en la costa

    Atardecer en la costa

    Ideales y pasiones

    Ideales y pasiones

    Útero

    Útero

    Te veo en sueños

    Te veo en sueños

    Un milisegundo de felicidad

    Un milisegundo de felicidad

    Punto central

    Punto central

    Libertad

    Libertad

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- - deberán tener entre 900 y 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional

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