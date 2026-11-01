    • 1 de noviembre de 2026 - 08:30

    Concierto de música clásica y poular, con piano a cuatro manos

    Los protagonistas del concierto, que se realizará el 6 de noviembre (foto gentileza Prof. Ana Inés Aguirre)

    Los protagonistas del concierto, que se realizará el 6 de noviembre (foto gentileza Prof. Ana Inés Aguirre)

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    La próxima semana tendrá lugar en San Juan un atractivo (y no muy frecuente) concierto de piano, dedicado solo a repertorio a cuatro manos. Se trata de una propuesta pedagógica e interpretativa que reunirá a estudiantes, graduados y docentes para abordar obras que van desde el período clásico hasta el siglo XX, incluyendo folclore, jazz y tango.

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    "Aprendiendo a enseñar: experiencias para piano a cuatro manos", tal es el nombre de la iniciativa, pondrá en valor "el trabajo colaborativo que caracteriza a esta modalidad pianística", a través de interpretaciones que reflejan distintas etapas del aprendizaje instrumental, abarcando desde las primeras experiencias formativas hasta el repertorio de nivel profesional.

    La muestra -coordinada por los profesores Ana Inés Aguirre y Javier Villegas, junto a alumnos y graduados- reúne el trabajo desarrollado en las asignaturas Didáctica del Instrumento y Repertorio, ofreciendo una instancia compartida donde se entrelazan la enseñanza y la práctica artística.

    "Es una invitación abierta a disfrutar de la música y conocer, a través del piano a cuatro manos, distintas etapas del proceso de formación de intérpretes y futuros docentes", subrayaron desde la organización.

    Los protagonistas del concierto

    La nómina de participantes reúne a los estudiantes Cecilia Cumpián, Gisela Tejada y Santiago Albeiro, junto a los alumnos vocacionales Inti Ocaño y Juan Eduardo Berenguer. Completan el elenco los adscriptos graduados Prof. Mariana Montañez y Téc. Sup. Cristian José Peralta, junto a los docentes Ana Inés Aguirre y Javier Villegas.

    Las duplas están conformadas de la siguiente manera:

    Prof. Javier Villegas y Gisela Tejada (alumna)

    Prof. Javier Villegas y Gisela Tejada (alumna)

    Juan Eduardo Berenguer (alumno vocacional) y Cristian José Peralta (adscripto graduado)

    Juan Eduardo Berenguer (alumno vocacional) y Cristian José Peralta (adscripto graduado)

    Inti Ocaño (alumno vocacional) y Prof. Javier Villegas

    Inti Ocaño (alumno vocacional) y Prof. Javier Villegas

    Inti Ocaño y Gisela Tejada

    Inti Ocaño y Gisela Tejada

    Juan Eduardo Berenguer y Cecilia Cumpián

    Juan Eduardo Berenguer y Cecilia Cumpián

    Inti Ocaño y Mariana Montañez (adscripta graduada)

    Inti Ocaño y Mariana Montañez (adscripta graduada)

    Juan Eduardo Berenguer y Santiago Albeiro (alumno)

    Juan Eduardo Berenguer y Santiago Albeiro (alumno)

    La cita en la Facultad de Filosofía

    Muestra "Aprendiendo a enseñar: experiencias para piano a cuatro manos"

    • Fecha: viernes 6 de noviembre

    • Horario: 19:00 horas

    • Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, UNSJ (Av. Central y Sarmiento)

    • Entrada: libre y gratuita

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