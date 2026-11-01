Concierto de música clásica y poular, con piano a cuatro manos

La próxima semana tendrá lugar en San Juan un atractivo (y no muy frecuente) concierto de piano, dedicado solo a repertorio a cuatro manos. Se trata de una propuesta pedagógica e interpretativa que reunirá a estudiantes, graduados y docentes para abordar obras que van desde el período clásico hasta el siglo XX, incluyendo folclore, jazz y tango.
"Aprendiendo a enseñar: experiencias para piano a cuatro manos", tal es el nombre de la iniciativa, pondrá en valor "el trabajo colaborativo que caracteriza a esta modalidad pianística", a través de interpretaciones que reflejan distintas etapas del aprendizaje instrumental, abarcando desde las primeras experiencias formativas hasta el repertorio de nivel profesional.
La muestra -coordinada por los profesores Ana Inés Aguirre y Javier Villegas, junto a alumnos y graduados- reúne el trabajo desarrollado en las asignaturas Didáctica del Instrumento y Repertorio, ofreciendo una instancia compartida donde se entrelazan la enseñanza y la práctica artística.
"Es una invitación abierta a disfrutar de la música y conocer, a través del piano a cuatro manos, distintas etapas del proceso de formación de intérpretes y futuros docentes", subrayaron desde la organización.
Los protagonistas del concierto
La nómina de participantes reúne a los estudiantes Cecilia Cumpián, Gisela Tejada y Santiago Albeiro, junto a los alumnos vocacionales Inti Ocaño y Juan Eduardo Berenguer. Completan el elenco los adscriptos graduados Prof. Mariana Montañez y Téc. Sup. Cristian José Peralta, junto a los docentes Ana Inés Aguirre y Javier Villegas.
Las duplas están conformadas de la siguiente manera:
Prof. Javier Villegas y Gisela Tejada (alumna)
Juan Eduardo Berenguer (alumno vocacional) y Cristian José Peralta (adscripto graduado)
Inti Ocaño (alumno vocacional) y Prof. Javier Villegas
Inti Ocaño y Gisela Tejada
Juan Eduardo Berenguer y Cecilia Cumpián
Inti Ocaño y Mariana Montañez (adscripta graduada)
Juan Eduardo Berenguer y Santiago Albeiro (alumno)
La cita en la Facultad de Filosofía
Muestra "Aprendiendo a enseñar: experiencias para piano a cuatro manos"
-
Fecha: viernes 6 de noviembre
-
Horario: 19:00 horas
-
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, UNSJ (Av. Central y Sarmiento)
-
Entrada: libre y gratuita