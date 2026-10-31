San Juan se prepara para el II Encuentro Nacional de Poetas

Se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en diferentes espacios de la provincia, con artistas locales, nacionales y también internacionales.

El Encuentro de poetas en San Juan ofrecerá feria, conversatorios y recitales poéticos

Del 4 al 7 de noviembre, la provincia será escenario del 2° Encuentro Nacional de Poetas en San Juan. Este importante evento cultural reunirá a destacados exponentes de la lírica regional, nacional e internacional en diversas sedes para celebrar la palabra escrita y el intercambio literario a través de ferias, conversatorios y recitales abiertos.

Cronograma del encuentro Miércoles 4 de noviembre: 16:00 h: Feria de presentaciones de libros. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedores, números musicales y micrófono abierto. Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural.

Jueves 5 de noviembre: Visita a escuelas secundarias y conversatorio literario con alumnos de 5to y 6to año. Junto a poetas locales y nacionales se visitarán 5 establecimientos escolares. 17:00 h: Recital Poético. Lugar: Sala Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

Viernes 6 de noviembre: Visita a escuelas secundarias y conversatorio literario con alumnos de 5to y 6to año. Junto a poetas locales y nacionales se visitarán 5 establecimientos escolares. 17:00 h: Recital Poético. Lugar: Sala Emar Acosta. Anexo Legislatura Provincial.

Sábado 7 de noviembre: 8:00 h: Excursión con guía turística por Dique Punta Negra y Jardín de los Poetas en movilidad del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Poetas y poetisas en San Juan El evento contará con la presencia de figuras de gran trayectoria provenientes de diversas latitudes: