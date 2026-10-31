    • 31 de octubre de 2026 - 18:14

    San Juan se prepara para el II Encuentro Nacional de Poetas

    Se llevará a cabo del 4 al 7 de noviembre en diferentes espacios de la provincia, con artistas locales, nacionales y también internacionales.

    El Encuentro de poetas en San Juan ofrecerá feria, conversatorios y recitales poéticos
    El Encuentro de poetas en San Juan ofrecerá feria, conversatorios y recitales poéticos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Del 4 al 7 de noviembre, la provincia será escenario del 2° Encuentro Nacional de Poetas en San Juan. Este importante evento cultural reunirá a destacados exponentes de la lírica regional, nacional e internacional en diversas sedes para celebrar la palabra escrita y el intercambio literario a través de ferias, conversatorios y recitales abiertos.

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    El EVU, de Mendoza, será uno de los protagonistas de estas presentaciones. 

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    Cronograma del encuentro

    • Miércoles 4 de noviembre:

      • 16:00 h: Feria de presentaciones de libros. Habrá patio gastronómico, feria de emprendedores, números musicales y micrófono abierto. Lugar: Chalet Cantoni Casa Cultural.

    • Jueves 5 de noviembre:

      • Visita a escuelas secundarias y conversatorio literario con alumnos de 5to y 6to año. Junto a poetas locales y nacionales se visitarán 5 establecimientos escolares.

      • 17:00 h: Recital Poético. Lugar: Sala Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

    • Viernes 6 de noviembre:

      • Visita a escuelas secundarias y conversatorio literario con alumnos de 5to y 6to año. Junto a poetas locales y nacionales se visitarán 5 establecimientos escolares.

      • 17:00 h: Recital Poético. Lugar: Sala Emar Acosta. Anexo Legislatura Provincial.

    • Sábado 7 de noviembre:

      • 8:00 h: Excursión con guía turística por Dique Punta Negra y Jardín de los Poetas en movilidad del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

    Poetas y poetisas en San Juan

    El evento contará con la presencia de figuras de gran trayectoria provenientes de diversas latitudes:

    • Nacionales e Internacionales: Daniel Pérez Küchmeister (Rosario), Liliana Mainardi (Cortaderas, San Luis), Gabriel Hoyos Izurieta (Santiago del Estero), Fabiana León (Córdoba), Julia Tiraboschi (Catamarca), Natalia Trouvé (Tucumán), Maité Delfina Lluch (La Pampa), Claudia Tejeda (Córdoba), Paula Bustamante (Catamarca), Alejandro Concha M. (Lota, Chile) y Miriam Leiva Garrido (Hualpén, Chile).

    • Poetas Sanjuaninos: José Casas, Cristian Márquez, Pablo Díaz, Marisa Cangialosi, Eduardo Pérez, Fabio Correa, Leandro Gómez Navas, Federico Araya, Pablo Bernal, Alfia Arredondo Orozco y Tomás Pablo Las Peñas (organizador).

    Esta propuesta fue seleccionada en el programa Mecenazgo, del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y cuenta con el patrocinio de la Fundación Banco San Juan y el respaldo de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias y Sacrófago Ediciones.

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