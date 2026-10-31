Previa del Día de los muertos: un bar local propone cear tu propia lápida

La actividad se realizará este domingo 1 de noviembre, como antesala de la conmemoración de los Fieles Difuntos.

De cara al Día de los muertos, un bar local propone crear una lápida... y llevarla a casa (imagen ilustrativa generada con IA)

En la víspera del Día de los Muertos -el 2 de noviembre-, una original iniciativa invita a los sanjuaninos a conectarse con la festividad desde la creatividad y el humor. El domingo 1 de noviembre -durante el Día de los Santos-, un bar local abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia artística temática, centrada en la elaboración de una lápida.

La actividad propone diseñar y moldear una pieza de 20 por 30 centímetros utilizando materiales de secado rápido sin necesidad de horneado, lo que permite a cada asistente llevarse su lápida lista la misma noche.

Para acompañar la jornada en la que se recuerda a los Fieles Difuntos, el establecimiento ofrecerá promociones exclusivas en gastronomía y coctelería para los participantes.

Esta propuesta busca brindar una alternativa diferente en la oferta nocturna local, combinando la tradición del Día de los Muertos con un taller de manualidades accesible y entretenido para quienes disfruten de la tenebrosa y graciosa temática.