    • 31 de octubre de 2026 - 18:29

    Previa del Día de los muertos: un bar local propone cear tu propia lápida

    La actividad se realizará este domingo 1 de noviembre, como antesala de la conmemoración de los Fieles Difuntos.

    De cara al Día de los muertos, un bar local propone crear una lápida... y llevarla a casa (imagen ilustrativa generada con IA)&nbsp;

    De cara al Día de los muertos, un bar local propone crear una lápida... y llevarla a casa (imagen ilustrativa generada con IA) 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la víspera del Día de los Muertos -el 2 de noviembre-, una original iniciativa invita a los sanjuaninos a conectarse con la festividad desde la creatividad y el humor. El domingo 1 de noviembre -durante el Día de los Santos-, un bar local abrirá sus puertas para ofrecer una experiencia artística temática, centrada en la elaboración de una lápida.

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    La actividad propone diseñar y moldear una pieza de 20 por 30 centímetros utilizando materiales de secado rápido sin necesidad de horneado, lo que permite a cada asistente llevarse su lápida lista la misma noche.

    Para acompañar la jornada en la que se recuerda a los Fieles Difuntos, el establecimiento ofrecerá promociones exclusivas en gastronomía y coctelería para los participantes.

    Esta propuesta busca brindar una alternativa diferente en la oferta nocturna local, combinando la tradición del Día de los Muertos con un taller de manualidades accesible y entretenido para quienes disfruten de la tenebrosa y graciosa temática.

    Si te gusta la propuesta del bar, agendá:

    Creá tu lápida - Edición Día de los Muertos

    • Fecha: Domingo 1 de noviembre

    • Hora: 20:00 h

    • Lugar: Terraza 420 (Av. Libertador San Martín 1473 oeste)

    • Entradas: $7.000 por persona - 2 personas por $10.000

    • Promociones: 2x1 en Vermú y 50% de descuento en papas seleccionadas

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