Luciano Pereyra, a días de cantarle al Papa: se cruzó con Pergolini por la letra de una de sus canciones

El cantante contó cómo se prepara para presentarse ante León XIV en su visita a la Argentina, y el conductor lo chicaneó con un tema suyo en un intercambio cargado de humor.

A pocos días de la llegada de León XIV al país, Luciano Pereyra habló de la actuación que tendrá frente al pontífice y protagonizó un cruce divertido con Mario Pergolini, que terminó con el cantante preguntándole al conductor, entre risas, qué problema tenía con su música.

Pereyra adelantó que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez tendrá espacio para interpretar tres o cuatro temas. La referencia inevitable fue su experiencia anterior ante un papa: en el Jubileo del año 2000, en la Universidad de Tor Vergata, en Roma, cantó para Juan Pablo II, pero solo pudo hacerlo con una canción, “Solo le pido a Dios”, de León Gieco.

Consultado sobre si ya había elegido con cuidado el repertorio, primero dijo que no, pero enseguida bromeó con que lo había pensado muchísimo y que, con la respuesta, había esquivado la pregunta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNM Noticias (@cnmnoticias2) Fue ahí cuando Pergolini empezó a tomarle el pelo: le propuso que le cantara al Papa uno de sus temas más recientes y se puso a leer en voz alta parte de la letra, sugiriendo que describía a alguien en busca de una señal. Además, remarcó que una de las frases podía interpretarse de manera más seria de lo que parecía.

Pereyra no se quedó callado y le preguntó si de verdad se iba a enojar por una canción. El conductor respondió con otra broma sobre el tono de la charla, diciendo que no tenía tiempo para pelearse.