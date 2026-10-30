Julio Bocca recibió una gran distinción por una vida dedicada a la danza

Julio Bocca sumó un prestigioso reconocimiento a su legendaria carrera: el Lifetime Achievement Award del Prix de Lausanne. El actual director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón fue galardonado por la prestigiosa competencia suiza en homenaje a una vida entera dedicada a la danza.

El Prix de Lausanne anunció formalmente este importante premio a la trayectoria para destacar la huella imborrable que el artista argentino ha dejado en los escenarios internacionales. A través de un emotivo mensaje, la organización suiza expresó su gratitud hacia el maestro por su constante dedicación y por haber inspirado a múltiples generaciones a lo largo de los años.

"En su 55.ª edición, el Prix de Lausanne se enorgullece de otorgar el Premio a la Trayectoria a Julio Bocca, en reconocimiento a su excepcional carrera y a su impacto en el mundo de la danza. La ceremonia tendrá lugar durante el interludio de la final, el sábado 6 de febrero de 2027. El evento completo se retransmitirá en directo", comunicó la organización.

Julio Bocca en danza Nacido en Buenos Aires, Bocca dio sus primeros pasos en el baile a los cuatro años impulsado por su madre. Su proyección internacional cobró un impulso decisivo en 1985 tras conquistar la Medalla de Oro en el Concurso Internacional de Danza de Moscú. Tan solo un año después, se incorporó como primer bailarín al prestigioso American Ballet Theatre, hito que marcó el inicio de una brillante etapa presentándose en los teatros más célebres del planeta.