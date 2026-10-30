Netflix reveló el tráiler de Quasimodo: Vincent Cassel se transforma para contar la oscura historia detrás del mito

Netflix presentó el primer tráiler de Quasimodo: el alma de París , una de sus apuestas cinematográficas para noviembre, con un irreconocible Vincent Cassel como protagonista. Lejos de trasladar nuevamente a la pantalla la clásica historia de Nuestra Señora de París, la producción busca imaginar la vida del hombre que habría inspirado a Victor Hugo para crear a uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal.

El adelanto muestra una propuesta mucho más oscura que las versiones populares de Quasimodo. La historia estará atravesada por persecuciones, violencia, tensiones sociales, una epidemia que amenaza a París y un amor imposible, mientras el protagonista intenta sobrevivir en una sociedad que lo margina por su apariencia. La película se estrenará mundialmente en Netflix el 27 de noviembre de 2026 .

El primer adelanto permite ver además la transformación física de Cassel para interpretar al personaje. Prótesis, maquillaje y una postura corporal completamente modificada forman parte de la caracterización con la que el actor francés se pone al frente de esta reinterpretación dirigida por Jean-François Richet .

La película no pretende adaptar de manera directa la novela publicada por Victor Hugo en 1831. En cambio, parte de la teoría sobre la existencia de un artesano con una deformidad física que habría trabajado en Notre-Dame durante la época en la que el escritor francés desarrollaba su obra y que pudo haber servido como una de sus inspiraciones.

La acción se sitúa en París en 1830 , en vísperas de la Revolución de Julio y en medio de un clima de fuerte agitación política y social. Mientras una epidemia de cólera amenaza a la ciudad, Quasimodo queda en la mira de quienes pretenden utilizarlo para experimentos médicos y deberá escapar mientras intenta sobrevivir en un entorno cada vez más hostil.

De esta manera, Netflix se aleja deliberadamente de la versión infantil y musical que popularizó Disney. La producción combina drama histórico, romance, acción y elementos de thriller, con una mirada centrada en el rechazo social, las diferencias de clase y la persecución de aquellos considerados distintos.

El póster oficial de Quasimodo: el alma de París, la nueva película de Netflix.

Vincent Cassel encabeza un importante elenco francés

Además de Cassel como Quasimodo, el reparto cuenta con Karim Leklou, Daphné Patakia, Benjamin Voisin y Noémie Lvovsky, entre otros intérpretes. La dirección está a cargo de Jean-François Richet, mientras que el guion fue escrito por Éric Besnard y Edgar Marie.

La película marca además un nuevo trabajo conjunto entre Cassel y Richet, quienes ya habían coincidido en producciones como Mesrine y El emperador de París. En esta oportunidad, el desafío pasa por reconstruir un París del siglo XIX marcado por la desigualdad, la enfermedad y la violencia política, mientras se explora el posible origen humano detrás de una figura que luego se convertiría en leyenda.

Vincent Cassel atraviesa una profunda transformación física para protagonizar la película dirigida por Jean-François Richet y ambientada en el París de 1830.

Quasimodo: el alma de París estará disponible exclusivamente en Netflix desde el 27 de noviembre, y el tráiler presentado este viernes ofrece el primer vistazo completo a la transformación de Vincent Cassel y al tono oscuro que tendrá esta nueva interpretación del personaje.