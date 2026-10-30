Sofía Gonet mostró las marcas que le dejó el vestido que usó en los Premios Ídolo: "Todo sea por servir"

La Reini compartió cómo quedó su espalda tras horas con el corset ajustado y recibió críticas de seguidores. Semanas antes, había mostrado cómo avanza la remoción de sus tatuajes.

Terminada la ceremonia de los Premios Ídolo 2026, que condujo junto a Grego Roselló, Sofía Gonet mostró en redes el costado menos glamoroso de su look: las marcas que el corset le dejó en la espalda y la cintura después de varias horas de uso.

La influencer, conocida como La Reini, había diseñado un vestuario que se transformaba según el momento de la noche: alfombra roja, conducción y fiesta posterior. La base era un corpiño nude con un corset del mismo tono, pensado para marcar la silueta, y una minifalda satinada ajustada para el tramo final.

Para el comienzo, el conjunto sumaba un sobrevestido de tul translúcido que Roselló retiró en pleno escenario, en uno de los cambios previstos para el show.

Ya fuera de la gala, Gonet publicó el momento en que una persona le desataba los cordones, mientras en la piel se veían claramente los surcos de la presión de la prenda. El posteo despertó una ola de comentarios: varios usuarios cuestionaron cuánto se había ajustado y le sugirieron elegir un talle más grande o algo más cómodo, algunos con humor y otros con tono más filoso. Ella, en cambio, lo tomó con ironía: “Todo sea por servir”.

No es la primera vez que Gonet habla de su cuerpo en redes. Semanas antes de los premios había compartido la tercera sesión de un tratamiento para borrarse varios tatuajes, que definió como parte de su “pasado tumbero”.