El Museo Franklin Rawson incorporó dos piezas de arte contemporáneo en ArteBa 2026

El Museo Franklin Rawson enriqueció su acervo durante la jornada de preinauguración de ArteBa 2026. A través del histórico Programa de Adquisiciones de la feria, sumó dos piezas clave de arte contemporáneo argentino elaboradas por los artistas Laura Códega y Carlos Cima.
El director del Museo sanjuanino, Laura Códega (izq), en el espacio de Galería PASTO
A través de esta iniciativa impulsada por la Fundación ArteBa desde hace más de dos décadas, diversos museos e instituciones nacionales e internacionales acceden a un fondo de inicio sostenido por donaciones privadas. Este financiamiento, articulado con el respaldo de empresas e iniciativas de mecenazgo, busca dinamizar el mercado local y afianzar la proyección exterior del trabajo creativo nacional.
En el espacio de Galería Constitución, en ArteBa
En esta edición, la comitiva del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson seleccionó: