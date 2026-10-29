El Museo Franklin Rawson incorporó dos piezas de arte contemporáneo en ArteBa 2026

El Museo Franklin Rawson enriqueció su acervo durante la jornada de preinauguración de ArteBa 2026 . A través del histórico Programa de Adquisiciones de la feria, sumó dos piezas clave de arte contemporáneo argentino elaboradas por los artistas Laura Códega y Carlos Cima.

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El director del Museo sanjuanino, Laura Códega (izq), en el espacio de Galería PASTO

A través de esta iniciativa impulsada por la Fundación ArteBa desde hace más de dos décadas, diversos museos e instituciones nacionales e internacionales acceden a un fondo de inicio sostenido por donaciones privadas. Este financiamiento, articulado con el respaldo de empresas e iniciativas de mecenazgo, busca dinamizar el mercado local y afianzar la proyección exterior del trabajo creativo nacional.