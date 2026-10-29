    • 29 de octubre de 2026 - 21:43

    El Museo Franklin Rawson incorporó dos piezas de arte contemporáneo en ArteBa 2026

    La institución provincial sumó obras de Laura Códega y Carlos Cima a su patrimonio, a través del programa de adquisiciones de la feria.

    El director del Museo Franklin Rawson (centro), junto a la artista Laura Códega (a su derecha), el curador Roberto Amigo (izquierda)&nbsp; y representantes de galería PASTO y del equipo, en ArteBa.&nbsp;

    El director del Museo Franklin Rawson (centro), junto a la artista Laura Códega (a su derecha), el curador Roberto Amigo (izquierda)  y representantes de galería PASTO y del equipo, en ArteBa. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo Franklin Rawson enriqueció su acervo durante la jornada de preinauguración de ArteBa 2026. A través del histórico Programa de Adquisiciones de la feria, sumó dos piezas clave de arte contemporáneo argentino elaboradas por los artistas Laura Códega y Carlos Cima.

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    El Museo Franklin Rawson volverá a ser parte de la feria internacional ArteBa, junto a Mendoza y mediante el ente Cuyo Cultura. 

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    El director del Museo sanjuanino, Laura Códega (izq), en el espacio de Galería PASTO

    El director del Museo sanjuanino, Laura Códega (izq), en el espacio de Galería PASTO

    A través de esta iniciativa impulsada por la Fundación ArteBa desde hace más de dos décadas, diversos museos e instituciones nacionales e internacionales acceden a un fondo de inicio sostenido por donaciones privadas. Este financiamiento, articulado con el respaldo de empresas e iniciativas de mecenazgo, busca dinamizar el mercado local y afianzar la proyección exterior del trabajo creativo nacional.

    En el espacio de Galería Constitución, en ArteBa

    En el espacio de Galería Constitución, en ArteBa

    En esta edición, la comitiva del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson seleccionó:

    • Espectros en la hierba teñida, de la artista Laura Códega, perteneciente a la galería PASTO.

    • Una pieza de pequeño formato sin título creada por Carlos Cima, exhibida en el espacio de la galería Constitución.

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