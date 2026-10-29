Mariana "Pipi" Sánchez: la sanjuanina que opera el sonido en grandes escenarios del país y la región

Mariana “Pipi” Sánchez es una sonidista sanjuanina radicada en Buenos Aires, con una trayectoria que no solo la ha llevado a grandes escenarios, sino también a contar su experiencia; como hará hoy, junto a colegas del país. Será en el conversatorio virtual “Las mujeres detrás de la técnica de un show", organizado por el INAMU.

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Nacida y criada en un entorno donde la música era moneda corriente, su destino hacia las consolas y el audio profesional fue natural. "En mi caso, soy una privilegiada, porque vengo de una familia de músicos, de la Orquesta Sinfónica, entonces estuve siempre vinculada y de ahí se desprende mi formación técnica. Francisco Sánchez es mi papá, Daniel es mi tío, mi abuelo Lucas, son todos músicos", recordó al repasar, en charla con DIARIO DE CUYO, sus primeros pasos y el sostén que posibilitó su carrera.

Tras estudiar Producción Musical en la Universidad Nacional de San Luis y continuar su formación profesional en la Universidad Nacional de La Plata junto a referentes del rubro, Sánchez inició un recorrido que la llevó a trabajar en Mendoza durante siete años, para luego radicarse definitivamente en Buenos Aires, hace ocho años . Su sólida preparación la llevó a dar el salto desde la precisión del trabajo en estudio hacia la adrenalina del sonido en directo.

A lo largo de su carrera ha formado parte del equipo técnico en grandes festivales como Lollapalooza, Cosquín Rock, el Festival de Villa María y el Festival Únicos en el prestigioso Teatro Colón. Actualmente se desempeña como Operadora de Playback y Procesamiento Vocal en los shows de Cazzu , y cumple funciones como Técnica y Coordinadora de Radiofrecuencia (RF Coordinator) en las giras nacionales e internacionales de Luck Ra.

"El estudio de grabación es muy diferente al espectáculo en vivo, es un ambiente controlado, podés repetir, tenés la posibilidad de hablar con el artista y el ida y vuelta. En el vivo tenés un tiro, nada más; pero esa es la adrenalina también", sonrió Mariana.

El desafío de habitar la técnica de los shows

A pesar de consolidarse en lo más alto de la producción de espectáculos, el camino dentro del rubro técnico -históricamente dominado por varones- no fue sencillo. Por eso, para Sánchez, la participación en paneles y espacios de formación resulta indispensable para visibilizar realidades que muchas veces quedan tras bambalinas.

"Como esta charla, estos espacios son súper necesarios para poner en palabras diferentes temas que no siempre salen a la luz", expresó la técnica sanjuanina, que debió sortear algunas piedras en el camino.

"Siento que ha sido sobre todo una cuestión del rubro, no ha sido fácil el acceder a estos lugares. En determinadas situaciones, al comienzo, sobre todo, me he sentido excluida de ciertos espacios por diferentes situaciones que nada tienen que ver con las capacidades personales y profesionales", contó.

"Me he encontrado con gente que pensaba que yo no podía sentarme a la consola y que tenía que llevar el cafecito, literal. '¿Dónde está el operador de sonido? -decían-. Soy yo, acá estoy', ¿viste?”, relató. “Pero esas cosas yo las traduzco como una ignorancia extrema de parte de esas personas. Jamás lo vinculé con mis capacidades y mi experiencia".

Pipi Sánchez ha trabajado en grandes festivales y junto a destacados artistas de la escena actual

Transformaciones en la industria

A pesar de las dificultades históricas, Mariana ve con optimismo los cambios que se vienen gestando en el sector durante los últimos años. "Hace unos tres a cinco años empecé a ver más colegas mujeres en escenarios, y hace un año o un año y medio, disidencias, tanto en sonido como iluminación, escenario…", marcó.

"Hay una cuestión jerárquica que es muy fuerte, pero también es real que hay otras formas de hacer las cosas y que son muy válidas. Y siento que lentamente va mutando hacia un espacio más amable, quisiera creer", profundizó la operadora de sonido, para quien aquella mirada prejuiciosa y desvalorizante, culturalmente y socialmente formateada, no se circunscribe a hombres adultos. “Son actitudes patriarcales, machistas, más allá de que vengan de un hombre o de una mujer; responden a cómo fuimos criados, educados. Antes, por ejemplo, no era bien visto que una mujer hiciera electricidad”, expresó “Pipi”. De hecho, señaló que la escasez de mujeres en el rubro no obedece a una falta de interés, sino a un modelo que no solo no alentó esas vocaciones, sino que las disuadió. “El interés por ocupar o habitar estos espacios también se ve influenciado por un montón de cosas que vienen a nivel social”, aseguró.

Como parte de las nuevas camadas a las que atribuye esta apertura, Mariana señaló que su interés en involucrarse en este tipo de charlas y espacios responde al deseo colectivo de profesionalizar la industria desde el respeto y la igualdad de oportunidades para todas las personas capacitadas que buscan abrirse paso detrás del escenario.

"Yo soy técnica y hablo desde mi experiencia en el medio, pero siento que el camino y el ejercicio que tenemos que hacer es poder identificar estas actitudes y básicamente construir algo que se aleje de eso", concluyó.

La charla del INAMU

Ciclo de Capacitaciones y Talleres Virtuales 2026: "Las mujeres detrás de la técnica de un show"

Una charla sobre la presencia femenina en los roles técnicos de la industria musical, para visibilizar el trabajo de las mujeres en sonido, iluminación, video, producción técnica y dirección de escenario, a partir de las experiencias de sus protagonistas. A cargo de Women in Music Argentina (@womeninmusicargentina)