    • 21 de octubre de 2026 - 18:22

    La trágica muerte de la sanjuanina Luana desató una masiva protesta por el estado de la Ruta 151

    Vecinos y automovilistas se movilizaron en los accesos a Catriel para exigir obras de repavimentación e infraestructura vial de manera urgente

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un contundente reclamo multitudinario volvió a poner en jaque el estado crítico de las rutas nacionales. Más de 1.000 personas encabezaron una masiva movilización en los accesos a la localidad de Catriel, con el objetivo de exigir respuestas concretas y obras de reparación urgentes sobre la Ruta Nacional 151, una arteria signada por el deterioro y la peligrosidad.

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    El detonante que transformó el histórico descontento social en una marcha masiva fue el reciente y trágico siniestro vial que involucró a una familia sanjuanina oriunda del departamento Jáchal, en el que perdió la vida la joven Luana.

    La tragedia que conmovió a Jáchal e indignó a la región

    El hecho que conmocionó tanto a la comunidad jachallera como a los residentes de la zona ocurrió cuando Luana se desplazaba en un automóvil junto a su madre, Natalí Leiria, y su hermana menor, Abril.

    De acuerdo con las reconstrucciones del accidente, la conductora habría realizado una maniobra brusca para esquivar un profundo bache sobre la calzada, lo que provocó que el vehículo perdiera el control e impactara de manera frontal contra una camioneta que circulaba en sentido contrario.

    Como consecuencia del violento impacto, Luana falleció en el acto, mientras que su madre y la pequeña Abril resultaron con heridas de diversa consideración, requiriendo atención médica de urgencia.

    "Dejó de ser infraestructura para ser una cuestión de vidas"

    La muerte de la joven sanjuanina colmó la paciencia de los usuarios frecuentes de la calzada. Durante la manifestación, los vecinos autoconvocados remarcaron que el abandono de la traza vial dejó de ser un simple reclamo edilicio o de tránsito para convertirse en un peligro latente que se cobra vidas inocentes de forma cotidiana.

    Los automovilistas que circulan por el sector denuncian de manera reiterada que las deformaicones, pozos e irregularidades del asfalto fuerzan a realizar maniobras intempestivas y de altísimo riesgo para evitar la rotura de los vehículos, generando condiciones propicias para tragedias fatales.

    Ante este panorama, la exigencia colectiva elevada a los organismos y autoridades de Vialidad es rotunda: la ejecución inmediata de planes de bacheo, mantenimiento y repavimentación integral que garanticen la seguridad de las familias que transitan por el lugar.

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