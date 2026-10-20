Tras la muerte de una chica sanjuanina, vecinos van a realizar un corte en la ruta 151

Tras el trágico siniestro vial donde murió Luana Gallardo (15) y su madre sanjuanina quedó gravemente herida, pobladores de Catriel y 25 de Mayo interrumpirán el tránsito en la ruta este miércoles.

La conmoción producida por el fatal accidente vial sobre la Ruta Nacional 151, en el que perdió la vida la adolescente sanjuanina Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, desembocará este miércoles en una contundente medida de fuerza. Vecinos autoconvocados de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa) protestarán por el lamentable estado de la calzada, en medio de un clima de máxima tensión institucional.

El dramático siniestro ocurrió el pasado domingo 18 de octubre sobre la Ruta 151, en las inmediaciones de Catriel, cuando el automóvil en el que viajaba la familia sanjuanina colisionó de frente contra una camioneta. Como consecuencia del violento impacto, Luana falleció en el acto, mientras que su madre, Natalí, sufrió heridas de extrema gravedad y su hermana menor debió ser hospitalizada con diversas lesiones.

Reclamo focalizado contra los camiones petroleros La muerte de la jovencita sanjuanina reavivó la indignación generalizada de las comunidades rionegrinas y pampeanas que transitan diariamente por la zona. Los vecinos autoconvocados confirmaron que la manifestación comenzará este miércoles a partir de las 10:00.

Según precisaron los organizadores, la medida estará dirigida exclusivamente a bloquear el paso del transporte pesado de arena destinado a los yacimientos petroleros de la zona. En tanto, los vehículos particulares y el transporte de pasajeros tendrán la circulación permitida.

Advertencia municipal y despliegue de Gendarmería Frente al anuncio de la protesta, el secretario de Gobierno de Catriel, Diego Pereyra, salió a marcar la postura oficial del municipio. Si bien el funcionario reconoció el dolor de la comunidad y el pésimo estado de la arteria nacional, advirtió que la comuna no avalará la interrupción del tránsito.