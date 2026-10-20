Tras la muerte de una chica sanjuanina, vecinos van a realizar un corte en la ruta 151

La conmoción producida por el fatal accidente vial sobre la Ruta Nacional 151, en el que perdió la vida la adolescente sanjuanina Luana Natalí Gallardo Leiria, de 15 años, desembocará este miércoles en una contundente medida de fuerza. Vecinos autoconvocados de Catriel (Río Negro) y 25 de Mayo (La Pampa) protestarán por el lamentable estado de la calzada, en medio de un clima de máxima tensión institucional.
El dramático siniestro ocurrió el pasado domingo 18 de octubre sobre la Ruta 151, en las inmediaciones de Catriel, cuando el automóvil en el que viajaba la familia sanjuanina colisionó de frente contra una camioneta. Como consecuencia del violento impacto, Luana falleció en el acto, mientras que su madre, Natalí, sufrió heridas de extrema gravedad y su hermana menor debió ser hospitalizada con diversas lesiones.
Reclamo focalizado contra los camiones petroleros
La muerte de la jovencita sanjuanina reavivó la indignación generalizada de las comunidades rionegrinas y pampeanas que transitan diariamente por la zona. Los vecinos autoconvocados confirmaron que la manifestación comenzará este miércoles a partir de las 10:00.
Según precisaron los organizadores, la medida estará dirigida exclusivamente a bloquear el paso del transporte pesado de arena destinado a los yacimientos petroleros de la zona. En tanto, los vehículos particulares y el transporte de pasajeros tendrán la circulación permitida.
Advertencia municipal y despliegue de Gendarmería
Frente al anuncio de la protesta, el secretario de Gobierno de Catriel, Diego Pereyra, salió a marcar la postura oficial del municipio. Si bien el funcionario reconoció el dolor de la comunidad y el pésimo estado de la arteria nacional, advirtió que la comuna no avalará la interrupción del tránsito.
"Creemos que el corte de ruta no es el camino. El municipio no puede salir a alentar un corte porque sabemos cuáles son las consecuencias que esto les puede acrear a las personas", sostuvo Pereyra en declaraciones a FM Alas.
Asimismo, el funcionario advirtió sobre la inminente llegada de efectivos de fuerzas federales para monitorear el sector: "Mañana puede ser un día complicado. Por tratarse de una ruta nacional puede registrarse la presencia de Gendarmería Nacional. En este tipo de manifestaciones suele haber gente oportunista que busca agitar hechos de violencia", remarcó, al tiempo que exigió repavimentaciones definitivas por parte de las autoridades nacionales y provinciales para evitar nuevas tragedias.