Jáchal: con la muerte de Germán Galleguillo, ya son tres los homicidios que involucran a menores en un mes en San Juan

La muerte de Germán Ismael Galleguillo, el joven de 24 años que fue apuñalado durante una pelea en Jáchal, elevó a tres la cantidad de homicidios registrados en San Juan en poco más de un mes en los que hay menores de edad bajo investigación. Los casos ocurrieron en distintos puntos de la provincia y tuvieron como víctimas a Gonzalo Quinteros, Uriel Ríos y, ahora, Galleguillo.

El último episodio se produjo durante la madrugada del jueves 15 de octubre, en la zona de Tamberías, departamento Jáchal. Galleguillo se encontraba en un puesto junto a otro joven cuando, por motivos que todavía deben esclarecerse, se desencadenó una discusión que terminó en una agresión con un arma blanca.

La víctima sufrió una herida que le habría perforado un pulmón. Primero fue trasladada al Hospital San Roque y, debido a la gravedad de su estado, derivada al Hospital Rawson, donde murió horas después. Por el hecho, un adolescente de 17 años quedó bajo investigación judicial. Su situación deberá resolverse en el ámbito de la Justicia de Menores.

El crimen volvió a poner en primer plano una seguidilla de hechos violentos en los que adolescentes aparecen señalados como presuntos responsables de ataques mortales.

El primero de los tres episodios fue el de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza en Chimbas. Por ese hecho, una adolescente de 16 años, que era su novia, quedó investigada por su presunta participación en el homicidio.

Una semana después, la violencia volvió a terminar con una vida en el departamento de Pocito. Uriel Alejandro Ríos, de 17 años, fue asesinado de una puñalada en el tórax durante una pelea que se produjo a la salida de una fiesta privada por el Día del Estudiante, en la zona de Quinta Don Pedro, sobre calle Alfonso XIII. Su hermano gemelo también resultó herido en el mismo episodio.

En esa causa, un adolescente de 16 años quedó bajo investigación como presunto autor del ataque. La muerte de Uriel generó reclamos de justicia de familiares y allegados, que convocaron a una movilización frente a Tribunales para pedir el esclarecimiento del crimen.

Así, en poco más de un mes, tres investigaciones por homicidio quedaron vinculadas a adolescentes de entre 16 y 17 años, con víctimas de 19, 17 y 24 años. Aunque las circunstancias de cada episodio son diferentes, la sucesión de casos instaló el debate sobre la violencia juvenil y la respuesta del sistema judicial.

Los casos, bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil

La sucesión de estos hechos coincide con la entrada en vigencia, el 5 de septiembre de 2026, de la Ley Nacional 27.801, que estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil y modificó el marco de responsabilidad penal para adolescentes.

Las tres investigaciones deberán avanzar con las particularidades procesales correspondientes a la edad de los sospechosos y con el objetivo de determinar qué ocurrió en cada caso y cuál fue la participación de los involucrados.

En Jáchal, la causa por la muerte de Galleguillo tiene como punto central reconstruir cómo comenzó la pelea y establecer las circunstancias de la agresión que terminó con la vida del joven, padre de dos hijos. Mientras tanto, los otros dos expedientes tienen como víctimas a jóvenes que murieron en episodios violentos ocurridos en el Gran San Juan.

La reiteración de homicidios con adolescentes investigados en un período tan breve vuelve a poner el foco en una problemática que atraviesa distintos departamentos de la provincia y que, además de las responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, deja familias reclamando respuestas por la pérdida de sus seres quer