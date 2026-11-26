Ambas instancias de formación se desarrollarán en el Teatro del Bicentenario, en el departamento Jáchal.

Jáchal volverá a capacitar a las mujeres en temas relacionados a la minería.

El municipio de Jáchal, en articulación con ARAN Tecnologías y DJI Agriculture, anunció dos jornadas intensivas de capacitación orientadas exclusivamente a mujeres vinculadas o interesadas en el sector minero. La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas aplicadas a la industria, fortalecer las competencias técnicas y ampliar las oportunidades de inserción y crecimiento profesional en el departamento.

Ambas instancias formativas se desarrollarán en el Teatro del Bicentenario, ubicado en San José de Jáchal, en el horario de 9 a 16 horas, con cupos organizados mediante inscripción previa a través de formularios digitales habilitados para cada jornada.

Dos propuestas con enfoque tecnológico La iniciativa se divide en dos encuentros temáticos, uno centrado en la operación aérea y relevamiento con drones, y otro enfocado en la conducción y asistencia tecnológica de equipos pesados, pensados para responder a las demandas actuales de modernización operativa en la actividad minera.

"Ellas toman vuelo": drones aplicados a la minería La primera jornada tendrá lugar el jueves 26 de noviembre y propone una introducción al uso de drones en minería (Edición San Juan). El encuentro está orientado a brindar nociones iniciales sobre el empleo de aeronaves no tripuladas como soporte técnico para tareas de observación, control y monitoreo en entornos mineros.

Fecha: jueves 26 de noviembre.

jueves 26 de noviembre. Horario: de 9 a 16.

de 9 a 16. Lugar: Teatro del Bicentenario, en San José de Jáchal.

Teatro del Bicentenario, en San José de Jáchal. Temática principal: Introducción al uso de drones en minería.

Introducción al uso de drones en minería. Inscripción: Formulario de inscripción — Ellas toman vuelo "Ellas toman el control": sistemas de autoguía en maquinaria pesada La segunda jornada se realizará el viernes 27 de noviembre y abordará los sistemas de autoguía para maquinaria pesada en minería. Esta capacitación apunta a familiarizar a las participantes con tecnologías de guiado y asistencia automatizada que optimizan la precisión, la eficiencia y la seguridad en la operación de equipos de gran porte.