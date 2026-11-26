El municipio de Jáchal, en articulación con ARAN Tecnologías y DJI Agriculture, anunció dos jornadas intensivas de capacitación orientadas exclusivamente a mujeres vinculadas o interesadas en el sector minero. La propuesta busca acercar herramientas tecnológicas aplicadas a la industria, fortalecer las competencias técnicas y ampliar las oportunidades de inserción y crecimiento profesional en el departamento.
Ambas instancias formativas se desarrollarán en el Teatro del Bicentenario, ubicado en San José de Jáchal, en el horario de 9 a 16 horas, con cupos organizados mediante inscripción previa a través de formularios digitales habilitados para cada jornada.
Dos propuestas con enfoque tecnológico
La iniciativa se divide en dos encuentros temáticos, uno centrado en la operación aérea y relevamiento con drones, y otro enfocado en la conducción y asistencia tecnológica de equipos pesados, pensados para responder a las demandas actuales de modernización operativa en la actividad minera.
- "Ellas toman vuelo": drones aplicados a la minería
La primera jornada tendrá lugar el jueves 26 de noviembre y propone una introducción al uso de drones en minería (Edición San Juan). El encuentro está orientado a brindar nociones iniciales sobre el empleo de aeronaves no tripuladas como soporte técnico para tareas de observación, control y monitoreo en entornos mineros.
- Fecha: jueves 26 de noviembre.
- Horario: de 9 a 16.
- Lugar: Teatro del Bicentenario, en San José de Jáchal.
- Temática principal: Introducción al uso de drones en minería.
- Inscripción: Formulario de inscripción — Ellas toman vuelo
- "Ellas toman el control": sistemas de autoguía en maquinaria pesada
La segunda jornada se realizará el viernes 27 de noviembre y abordará los sistemas de autoguía para maquinaria pesada en minería. Esta capacitación apunta a familiarizar a las participantes con tecnologías de guiado y asistencia automatizada que optimizan la precisión, la eficiencia y la seguridad en la operación de equipos de gran porte.
Articulación público-privada en Jáchal
El ciclo cuenta con el respaldo institucional del Municipio de Jáchal junto a ARAN Tecnologías y DJI Agriculture, combinando gestión local con conocimiento técnico especializado en equipamiento y soluciones tecnológicas. Este tipo de convocatorias exclusivas para mujeres busca reducir brechas en áreas técnicas y operativas tradicionalmente masculinizadas, acompañando la transformación digital de la minería con formación accesible en el territorio.
Las interesadas en participar de una o ambas jornadas pueden completar el registro correspondiente a través de los enlaces oficiales dispuestos por la organización.