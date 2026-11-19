Las ráfagas comenzaron antes del mediodía y ganaron intensidad con el correr de las horas. Hubo daños en el tendido eléctrico, el alumbrado público y las conexiones de internet.

El viento Zonda se hizo sentir con fuerza este jueves en Jáchal, donde las intensas ráfagas provocaron daños en la infraestructura eléctrica, el alumbrado público y las conexiones de internet. El fenómeno comenzó a manifestarse minutos antes del mediodía y se intensificó durante la tarde, con consecuencias en distintos sectores del departamento.

Uno de los episodios más importantes se registró en el barrio Fronteras Argentinas, donde el viento derribó una columna de gran porte del tendido eléctrico. En tanto, en el centro jachallero también se reportaron inconvenientes con cables de energía, conexiones de internet e instalaciones del alumbrado público.

Los efectos del temporal no se limitaron a la zona céntrica. Varias localidades del departamento sufrieron cortes de electricidad que se prolongaron durante horas y, en algunos sectores, el servicio continuaba interrumpido al cierre de esta nota.

Daños en viviendas y preocupación por la intensidad de las ráfagas La fuerza del Zonda también provocó daños en viviendas particulares. Sobre avenida 25 de Mayo, una vecina contó a Actualidad Jachallera que está acostumbrada a este tipo de fenómenos, pero que pocas veces había experimentado uno de semejante intensidad.

En su casa, las ráfagas desprendieron parte del techo de chapa de la galería ubicada en el fondo de la propiedad. Según relató, la situación pudo haber sido peor porque, afortunadamente, la chapa no llegó a salir volando.