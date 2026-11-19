La posibilidad de crecer en conjunto, complementar capacidades y prepararse para las oportunidades que traerá el desarrollo minero fueron algunos de los ejes que atravesaron las Rondas de Inversiones del FNS Forum . Con empresarios de distintas provincias y representantes de Chile y Perú, el encuentro propició reuniones entre compañías interesadas en desembarcar en San Juan y firmas locales que buscan fortalecer sus servicios y ampliar su participación en la cadena de valor minera.

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Se organizaron más de 450 reuniones con empresarios de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Misiones, San Luis, Córdoba y Mendoza. También hubo participación internacional, con representantes de empresas peruanas y chilenas.

Más allá de la cantidad de reuniones, uno de los aspectos destacados por los participantes fue la posibilidad de avanzar hacia modelos de trabajo asociativo. La premisa compartida fue que las oportunidades que se abren en San Juan, especialmente a partir de la minería, requieren de empresas preparadas para complementarse y ofrecer respuestas integrales.

Entre los participantes locales, Mauricio Pérez, de Intratech, destacó el movimiento empresarial y las posibilidades de generar sinergias con compañías de distintos puntos del país. "Hay muchas empresas de todas partes del país y la idea es hacer sinergia, lograr nuevos negocios o asociarnos, trabajar junto con otras empresas y, de esa manera, dar un servicio a la minería que esté a la altura", expresó a DIARIO DE CUYO.

La firma trabaja en el área tecnológica y busca poner sus conocimientos al servicio de otras compañías que necesiten soporte para sus operaciones. En ese sentido, Pérez consideró que el crecimiento de la actividad minera también representa una oportunidad para que los proveedores locales demuestren sus capacidades y eviten que las empresas deban recurrir a prestadores externos para resolver necesidades técnicas.

Para el empresario, las rondas permiten identificar qué puede aportar cada compañía y cómo complementar esos conocimientos para desarrollar servicios con mayor capacidad de respuesta. Sus expectativas estuvieron centradas en concretar la mayor cantidad posible de contactos y generar vínculos que puedan transformarse en negocios.

Una mirada similar compartió Gustavo Barrionuevo, de Andes Jáchal, quien valoró el movimiento generado durante la jornada y la posibilidad de encontrarse con empresas que tienen objetivos claros respecto de las alianzas estratégicas. Destacó que, en muchos casos, las conversaciones estuvieron enfocadas no solamente en ofrecer servicios, sino en pensar cómo trabajar en conjunto.

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"Entendemos que nadie va a crecer solo. Todas las reuniones han sido positivas. Lo que sigue es cómo concretamos el aprendizaje y crecemos", señaló.

Aunque reconoció que algunas expectativas todavía dependen de que se concreten acuerdos, se mostró entusiasmado por las posibilidades que surgieron durante los encuentros.

Empresas de otras provincias y Chile: desembarcar en San Juan y sumar capacidades

El interés por el desarrollo minero sanjuanino también quedó reflejado en la participación de compañías de otras regiones que buscan establecerse como proveedoras y generar alianzas con firmas locales.

Uno de los casos es el del Clúster Berazategui, integrado por 16 empresas, algunas con hasta 80 años de trayectoria. Su representante, Rubén Geneyro, explicó que ya visitaron San Juan en cinco oportunidades en poco más de un año y que el objetivo es fortalecer los vínculos comerciales con el entramado productivo provincial. "Lo que buscan nuestras empresas son alianzas con empresas sanjuaninas, trabajar en conjunto y sumar capacidades", explicó.

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El desembarco del grupo ya comenzó a materializarse. Según detalló Geneyro, cuatro de las empresas que integran el clúster compraron terrenos en el Parque Industrial de Albardón y están construyendo sus naves para instalarse en la provincia. "En San Juan hay un nivel de oportunidades enorme con la minería. Vemos que es estratégico el posicionamiento de la provincia. Lo que buscamos es consolidar el asociativismo con empresas locales", afirmó.

Desde Chile, la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo también llegó al Forum con expectativas de profundizar los vínculos comerciales. Su presidenta, Laura Cerda, recordó que participaron de la edición anterior y que los resultados positivos los motivaron a regresar este año con el objetivo de avanzar hacia acuerdos concretos.

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La intención es generar propuestas turísticas que funcionen durante todo el año y no solamente en la temporada de verano. Para eso, buscan potenciar atractivos vinculados con la gastronomía, la astronomía, el patrimonio y la cultura, mediante una articulación entre empresarios de ambos lados de la cordillera.

"Mi expectativa este año es concretar dos o tres productos relacionados con ventas. Los primeros pasos son generar confianza. El paso siguiente es generar ventas y que no sea unilateral", señaló.

La vinculación binacional también tuvo como protagonista al Terminal Puerto Coquimbo. Constanza Pérez, representante de la compañía, destacó que el encuentro permitió acercarse a empresas y cámaras regionales para dar a conocer las posibilidades logísticas del puerto chileno. "Somos un puerto multipropósito y podemos trabajar para hacer más eficiente la logística y el transporte de cargas, entendiendo que hay una cordillera que nos une mediante los pasos que existen", explicó.

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Durante la jornada mantuvo reuniones con CAPRIMSA y la Unión Industrial de San Juan, entidades con las que ya comenzaron a establecer contactos. La expectativa es que las conversaciones no queden limitadas al encuentro empresarial, sino que continúen con nuevas reuniones y puedan traducirse en resultados concretos.

Así, las Rondas de Inversiones dejaron en evidencia que el interés por San Juan no se limita a las empresas que buscan oportunidades individuales. La posibilidad de construir alianzas, compartir conocimientos y complementar servicios aparece como una de las claves para acompañar el crecimiento minero y fortalecer la participación de los proveedores locales en los proyectos que se desarrollen en la provincia.