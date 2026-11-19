La Fiesta Nacional del Sol 2026 implementará un sistema de pago electrónico cashless para todas las compras gastronómicas dentro del Estadio San Juan del Bicentenario . Durante las tres jornadas de celebración del viernes 20 al domingo 22 de noviembre , quienes quieran comprar comida o bebida en los puestos y barras del estadio deberán usar una tarjeta recargable , por lo que no se podrá pagar directamente en efectivo en los locales.

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El mecanismo concentra las operaciones en un soporte electrónico con el objetivo de agilizar el servicio, reducir las filas en los momentos de mayor movimiento y ordenar la atención ante la llegada masiva de público a Pocito. Además, el saldo cargado puede utilizarse a lo largo de los tres días, sin obligación de gastarlo en una sola jornada.

Para operar dentro del estadio, los asistentes deberán retirar su tarjeta en los espacios de recarga distribuidos en el predio. El plástico tiene un costo de $2.500 , importe que se descuenta de forma automática al realizar la primera compra .

Cada tarjeta cuenta con un código QR que permite sumar saldo desde el celular de manera directa, evitando volver a hacer fila en un puesto de atención. Al momento de comprar en los puestos gastronómicos, basta con presentar o acercar la tarjeta al lector para que se debite el monto de la compra.

Desde la organización recomiendan cuidar la tarjeta durante toda la salida, ya que en caso de extravío quien la encuentre podría utilizar el saldo disponible.

Cómo pedir la devolución del saldo que no se use

El dinero que quede sin gastar al terminar la Fiesta no se pierde. Quienes tengan crédito remanente podrán solicitar el reintegro a través de un formulario online disponible en linktr.ee/gofun.cashless, habilitado desde el lunes 23 hasta el lunes 30 de noviembre de 2026, a las 23 horas.

Para tramitar la devolución, el usuario deberá completar el formulario con el número identificatorio de la tarjeta y sus datos bancarios (CBU o CVU), cuenta en la que se acreditará el monto pendiente una vez procesada la solicitud.