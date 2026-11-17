Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán durante las jornadas del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Fiesta Nacional del Sol 2026: habilitaron un remanente de entradas para las 3 noches

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La organización de la Fiesta Nacional del Sol informó que se habilitó nuevamente un stock de entradas para las tres noches de espectáculos en el Estadio del Bicentenario, que podrán adquirirse de manera online a través de la plataforma Ticketek.

Las entradas corresponden a los shows de los artistas nacionales que se presentarán durante las jornadas del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

Además, continúa habilitada la venta presencial en los siguientes puntos:

Hasta el jueves 19 de noviembre: boleterías del Teatro del Bicentenario, de 9 a 19 horas.

A partir del viernes 20 de noviembre: boleterías del Estadio del Bicentenario, de 9 a 2 de la madrugada del día siguiente. Grilla de artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 La programación del Estadio del Bicentenario comenzará el viernes 20 de noviembre con la presentación de Turf y Tan Biónica. La primera noche reunirá distintas propuestas del rock nacional y tendrá como uno de sus grandes atractivos la actuación de la banda liderada por Chano Moreno Charpentier.

El sábado 21 de noviembre, el escenario recibirá a Diego Torres y Andrés Calamaro, dos reconocidos artistas de la música argentina que llegarán a San Juan con sus repertorios de grandes éxitos, en una jornada que promete convocar a públicos de distintas generaciones.