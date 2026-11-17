Con el objetivo de descentralizar la atención pública y facilitar el acceso a gestiones esenciales, el operativo integral San Juan Cerca desembarcará este miércoles 18 de noviembre en Capital . Se desarrollará de 8,30 a 13,30 en las instalaciones de la Escuela Comandante Cabot , en calle Mary O’Graham 74 Este, en el Barrio Cabot.

Esta iniciativa, impulsada de manera conjunta por el Gobierno de San Juan y el municipio de Capital, permite que los habitantes de la zona puedan resolver trámites administrativos, realizar controles médicos y recibir asesoramiento legal o social sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales de los distintos ministerios.

Uno de los puntos más demandados por los ciudadanos suele ser el área de documentación. En esta oportunidad, el Ministerio de Gobierno dispondrá de puestos del Registro Civil para la tramitación del DNI , además de gestionar la tarjeta SUBE y ofrecer un operativo especial de licencias de conducir. Asimismo, se brindará asesoramiento laboral y asistencia para la regularización dominial y de asociaciones civiles o clubes. En materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad emitirá certificados de antecedentes y realizará tareas vinculadas a la localización de objetos robados.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda contará con personal para gestionar cuentas de Ciudadano Digital , incluyendo creación de usuarios, recupero de contraseñas, descarga de documentos y solicitud de turnos, y atenderá consultas de la Dirección General de Rentas sobre impuestos inmobiliarios y automotores. También estarán presentes representantes de San Juan Innova, con información sobre conectividad, y de la Caja Mutual de seguro de vida e invalidez.

A esto se suma el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación , que ofrecerá atención de Defensa al Consumidor, asesoramiento para pymes y emprendedores, inscripciones al Registro RUPA, gestiones de marcas y señales, e información sobre el Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP).

Salud integral y cuidado de mascotas en Capital

El abordaje sanitario ocupará un lugar central durante toda la mañana. El Ministerio de Salud instalará consultorios para el control de signos vitales, peso y talla, atención en medicina de familia (tanto para adultos como pediatría), odontología y salud mental. Además, se aplicarán vacunas de calendario, habrá atención telefónica mediante el 0800+Cidi y un laboratorio realizará testeos rápidos de VIH, hepatitis y Chagas, entre otros. En paralelo, el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) llevará adelante una colecta voluntaria de sangre.

El cuidado animal también tendrá su espacio a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el área de Salud. Se brindarán charlas sobre tenencia responsable y se otorgarán turnos para castraciones. Quienes se acerquen acompañados por sus animales de compañía podrán acceder de forma gratuita a la colocación de pipetas contra pulgas y garrapatas para perros, así como a la entrega de antiparasitarios para perros y gatos. En esta misma área se recibirán consultas sobre arbolado urbano, planes de forestación, poda y erradicación de árboles.

Vivienda, servicios y asesoramiento jurídico

Los vecinos que necesiten regularizar su situación habitacional o realizar reclamos de servicios básicos encontrarán respuestas en los stands del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) atenderá consultas sobre regularización de deudas, impresión de boletas, información de cuotas y requisitos para nuevas inscripciones. Por otro lado, la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad de Gobierno brindará orientación específica sobre la escrituración de viviendas.

En cuanto a los servicios domiciliarios, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) recibirá reclamos de usuarios, asesorará sobre eficiencia energética e informará sobre la Tarifa Social y el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De igual modo, Obras Sanitarias (OSSE) gestionará planes de pago, consultas catastrales, Tarifa Social y beneficios destinados a titulares jubilados y pensionados.

Educación, deportes y desarrollo humano

Para la comunidad educativa, el Ministerio de Educación habilitará el desbloqueo de netbooks y asesorará sobre las Becas Progresar y el Plan FinEs. Los docentes contarán con una mesa para el registro y certificación de títulos, legalización de copias y consulta de expedientes, sumado a la asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios. En tanto, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte organizará actividades recreativas para personas mayores, propuestas de deporte adaptado y asesoramiento institucional para clubes.

Finalmente, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano desplegará sus distintas direcciones para tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acceder a programas de asistencia alimentaria y de emergencia. También habrá orientación en políticas para la niñez, adolescencia, familia, género, equidad y personas mayores, registro de emprendedores, programas para cooperativas y difusión del Programa ONCO San Juan, dedicado a la prevención y el acompañamiento oncológico.