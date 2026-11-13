    • 13 de noviembre de 2026 - 12:48

    Capital avanza con el plan de forestación: sumó nuevos árboles en el Barrio Frondizi

    El municipio de Capital ya plantó 60 nuevos ejemplares de fresno americano en el Barrio Frondizi para mejorar el paisaje y el ambiente.

    El municipio de Capital plantó 60 nuevos árboles en el Barrio Frondizi.

    El municipio de Capital plantó 60 nuevos árboles en el Barrio Frondizi.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de Capital continúa avanzando con su plan de forestación y recuperación del arbolado público. En esta oportunidad, los equipos municipales trabajan en el Barrio Frondizi, donde ya se colocaron 60 ejemplares de fresno americano. Cabe recordar que la gestión de Susana Laciar busca sumar 1.000 árboles nuevos antes de que finalice el año.

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    Durante 2026, las intervenciones alcanzaron también a los barrios Mutual Banco San Juan I y II, Chacabuco, Residencial Tulum (actual Barrio Del Bono) y Palermo, además de plazas, espacios verdes, el microcentro y otros sectores de Capital.

    Estas acciones se enmarcan en el objetivo municipal de alcanzar los 1.000 nuevos árboles antes de finalizar el año. Hasta fines de octubre se habían incorporado 502 ejemplares en distintos puntos de la Ciudad.

    Un riego comunitario indispensable

    El municipio destaca la importancia del compromiso de los vecinos para acompañar el crecimiento de cada nuevo ejemplar. La colaboración de las familias, especialmente con el riego durante los primeros meses y en los períodos de altas temperaturas, resulta fundamental para que los árboles puedan adaptarse y desarrollarse.

    Por eso, los equipos municipales dialogan con los vecinos de cada sector, brindan información sobre las especies colocadas y promueven su participación en el cuidado del arbolado.

    Una tarea compartida en Capital

    La forestación no termina con la plantación: requiere del acompañamiento del Estado municipal y de la comunidad para proteger estos ejemplares y sostener en el tiempo los beneficios ambientales que aportan a cada barrio.

    Con estas intervenciones, la Municipalidad continúa fortaleciendo el patrimonio verde de Capital y promoviendo una Ciudad con más árboles, mejores espacios urbanos y una mayor participación vecinal en el cuidado del ambiente.

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