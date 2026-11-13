Capital avanza con el plan de forestación: sumó nuevos árboles en el Barrio Frondizi

El municipio de Capital ya plantó 60 nuevos ejemplares de fresno americano en el Barrio Frondizi para mejorar el paisaje y el ambiente.

El municipio de Capital continúa avanzando con su plan de forestación y recuperación del arbolado público. En esta oportunidad, los equipos municipales trabajan en el Barrio Frondizi, donde ya se colocaron 60 ejemplares de fresno americano. Cabe recordar que la gestión de Susana Laciar busca sumar 1.000 árboles nuevos antes de que finalice el año.

Durante 2026, las intervenciones alcanzaron también a los barrios Mutual Banco San Juan I y II, Chacabuco, Residencial Tulum (actual Barrio Del Bono) y Palermo, además de plazas, espacios verdes, el microcentro y otros sectores de Capital.

Estas acciones se enmarcan en el objetivo municipal de alcanzar los 1.000 nuevos árboles antes de finalizar el año. Hasta fines de octubre se habían incorporado 502 ejemplares en distintos puntos de la Ciudad.

Un riego comunitario indispensable El municipio destaca la importancia del compromiso de los vecinos para acompañar el crecimiento de cada nuevo ejemplar. La colaboración de las familias, especialmente con el riego durante los primeros meses y en los períodos de altas temperaturas, resulta fundamental para que los árboles puedan adaptarse y desarrollarse.

Por eso, los equipos municipales dialogan con los vecinos de cada sector, brindan información sobre las especies colocadas y promueven su participación en el cuidado del arbolado.