Capital: el tío y el sobrino que son el terror del barrio General Acha

El barrio General Acha, en Concepción, Capital , se convirtió en el escenario de una serie de episodios delictivos protagonizados por integrantes de una misma familia . José Hernán Flores y su sobrino Kevin Miguel Narváez son dos de los nombres que aparecen en distintas investigaciones por robos violentos. Pese a que ambos acumulan condenas de prisión efectiva, continúan cumpliendo sus penas bajo la modalidad de arresto domiciliario por una enfermedad que padecen.

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La historia delictiva que los involucra tiene antecedentes. Flores fue condenado junto a Matías Ezequiel Quevedo por un violento asalto a un chofer de DiDi, mientras que Narváez recibió otra sentencia por un robo agravado contra dos mujeres en Rivadavia. En ambos casos, los hechos tuvieron como denominador común la violencia utilizada para apoderarse de las pertenencias de las víctimas.

El 23 de febrero de 2026, alrededor de las 10:35, un chofer de DiDi llegó hasta el barrio General Acha, en Concepción, para realizar un viaje solicitado mediante la aplicación. Sin embargo, al arribar al punto de encuentro fue sorprendido por Flores y Quevedo, quienes lo amenazaron con un cuchillo de fabricación casera y le robaron su teléfono Xiaomi 14, que también contenía su DNI.

Después del ataque, escaparon hacia el predio del Club Sportivo Árbol Verde, atravesando un boquete en una pared lindante. La Policía logró detenerlos a pocos metros: uno estaba escondido en un túnel del club y el otro fue encontrado cerca de la abertura por la que habían huido.

Durante el procedimiento secuestraron el cuchillo utilizado y recuperaron el documento de la víctima, que estaba entre las prendas de Quevedo.

La causa llegó a juicio y ambos fueron condenados a ocho años y 11 meses de prisión efectiva, además de ser declarados reincidentes. La fiscal Yanina Galante llevó adelante la acusación.

El sobrino también cayó por un violento robo

Por su parte, Kevin Miguel Narváez recibió otra condena tras participar en un asalto contra dos mujeres en el barrio La Plaza, en Rivadavia. El episodio ocurrió el 23 de abril de 2026, durante la madrugada, cuando las víctimas estaban sentadas en una plazoleta.

Narváez y otros dos jóvenes las abordaron para robarles. Durante el ataque utilizaron un revólver de utilería para amenazarlas y les sustrajeron un teléfono celular y 100.000 pesos. Tras una persecución policial, los involucrados fueron detenidos.

En Flagrancia, Narváez recibió tres años de prisión efectiva. Como ya tenía una condena condicional de tres meses dictada en junio de 2025, esta fue revocada y se unificaron ambas penas en tres años y tres meses de prisión efectiva. La jueza María Gema Guerrero resolvió concederle el arresto domiciliario.

La hemofilia, el motivo por el que siguen en sus casas

Aunque ambos recibieron condenas de cumplimiento efectivo, Flores y Narváez no fueron trasladados a un establecimiento penitenciario. Los dos padecen hemofilia, una enfermedad de la sangre que dificulta la coagulación y que fue invocada por sus defensas para solicitar el cumplimiento de las penas bajo arresto domiciliario.

En el caso de Narváez, el beneficio fue otorgado bajo el artículo 10, inciso A, del Código Penal. La Fiscalía no se opuso al pedido y la jueza dispuso controles policiales sorpresivos y periódicos en la vivienda.

Flores, por su parte,cuenta con una tobillera electrónica. Sin embargo, ese dispositivo terminó convirtiéndose en un elemento central de una nueva investigación: los registros del CISEM detectaron que había salido de su casa en unas 50 oportunidades, con recorridos que, en promedio, duraban cinco minutos.

Volvieron a caer por atacar a otro chofer de DiDi

El último episodio que los volvió a poner frente a la Justicia ocurrió el 18 de octubre de 2026, alrededor de las 23:30. Un conductor de DiDi Moto, de apellido Adarmes, recibió una solicitud de viaje y se dirigió hasta la zona de Arnobio Sánchez y Correa, en Concepción.

Al llegar, Narváez lo habría sujetado de los brazos y comenzó un forcejeo para quitarle sus pertenencias. En medio del ataque apareció Flores con otro hermano, quienes se sumaron a la agresión. Entre los elementos sustraídos estaban el teléfono celular y una riñonera con documentación. Después escaparon en dirección al Club Árbol Verde.

La investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad reunió registros de la aplicación, el PIN utilizado para solicitar el viaje, el testimonio de una testigo con identidad reservada y encuestas vecinales que reflejaron el temor de los habitantes por los hechos delictivos en la zona.

Además, durante un allanamiento en una vivienda ubicada junto a la cancha del club, los investigadores documentaron un boquete y encontraron el documento de la víctima, otros DNI, fundas de teléfonos y una caja de la medicación que utilizan Flores y Narváez para tratar su enfermedad.

Por este episodio, José Hernán Flores y Kevin Miguel Narváez aceptaron un juicio abreviado ante el fiscal Cristian Catalano y, con la intervención de sus abogados Martín Torcivia y Jorge Olivera Legleu, acordaron una nueva pena de siete meses de prisión efectiva.

El juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi homologó el acuerdo y dispuso la unificación de las condenas. De esta manera, Flores pasó a acumular nueve años y seis meses de prisión, mientras que Narváez quedó con una pena unificada de tres años y 10 meses.

Sin embargo, ambos continuarán bajo arresto domiciliario, al menos por ahora. Ante los antecedentes de las nuevas salidas registradas, Catalano solicitó que el Juzgado de Ejecución Penal revise las condiciones en las que cumplen sus condenas. También pidió intensificar las rondas policiales en la vivienda que comparten en el barrio General Acha y colocarle una tobillera electrónica a Narváez, quien hasta el momento no contaba con ese dispositivo.

El tercer involucrado en el último robo fue Elías Lionel Flores, hermano de José Hernán y tío de Narváez. También tiene una condena condicional por estafa, pero, según expuso Fiscalía, no había cumplido las reglas de conducta impuestas. Por su participación en el ataque al motociclista quedó imputado por robo simple, con un mes de prisión efectiva y cuatro meses de investigación.

Así, el último asalto volvió a poner bajo la lupa a un grupo familiar que ya tenía antecedentes y condenas. La particularidad es que dos de sus integrantes, pese a las penas acumuladas, siguen cumpliendo prisión en la misma casa donde, según la investigación, continuaron involucrándose en nuevos hechos delictivos.