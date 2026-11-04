    • 4 de noviembre de 2026 - 16:47

    Entró a robar a una escuela de Capital, fue atrapado por el director y amenazó: "En 3 días vuelvo"

    El sujeto, de 37 años, le sustrajo el celular, dinero y la SUBE a una persona de la institución. Tras ser retenido por las autoridades escolares, amedrentó al personal e intervino Flagrancia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 37 años fue aprehendido en el interior de la Escuela Laprida, ubicada en el departamento Capital, luego de ser atrapado in fraganti cuando intentaba hurtar pertenencias del personal del establecimiento educativo.

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    El hecho se produjo en la sede escolar sobre calle San Luis, entre Caseros y Güemes. Un llamado por frecuencia radial alertó a la Policía sobre una aprehensión civil en el lugar. Al arribar los efectivos, se entrevistaron con el director de la institución, de 57 años, quien tenía al sospechoso retenido dentro de la oficina de Dirección.

    Mientras permanecía retenido, el sujeto insultó y amenazó a los presentes manifestando que era inimputable y amedrentando al personal al asegurar que "en tres días volvería a romper las cosas".

    Los uniformados procedieron a la aprehensión formal del individuo, identificado por la Policía como de apellido Díaz (37). Al realizarle el palpado de urgencia, le hallaron entre sus ropas un teléfono celular, una tarjeta SUBE y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos y devueltos a la víctima del hurto.

    El aprehendido quedó a disposición de la Justicia alojado en la sede policial correspondiente, vinculado al Procedimiento Especial de Flagrancia

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