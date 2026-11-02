Solidaridad que abraza el alma: buscan padrinos para que 120 chicos pobres tengan una cena navideña

La Asociación del Milagro apela a la solidaridad de los sanjuaninos para apadrinar a los niños que asisten a sus dos merenderos.

Asociación del Milagro apela a la solidaridad de la gente para que 120 chicos tengan una cena navideña.

Hay gestos que trascienden el tiempo y transforman vidas. En este contexto nace en San Juan una iniciativa que apela a lo más profundo de la empatía y la solidaridad. No se trata sólo de alimentos o regalos, sino de recordarle a un niño que hay gente de gran corazón capaz de regalarle un momento mágico en una noche especial.

La Asociación del Milagro lanzó una emotiva campaña navideña y apela al espíritu generoso de los sanjuaninos para apadrinar a los niños que asisten a sus dos merenderos, ubicados en la Calle Alfonso XII y en Capital. El objetivo es simple pero profundamente conmovedor: asegurar que cada pequeño tenga una mesa servida y una noche luminosa junto a los suyos.

«Cada año encaro esta campaña solidaria navideña para los 120 niños que asisten a nuestros merenderos. Se trata de ser un ángel protector por una noche en su mesa, en su vida. Es convertirse en sus padrinos para que cada uno tenga una linda cena navideña junto a su familia», expresa emocionada Adriana Muñoz, presidenta de la institución.

Este año, la cruzada cobra un significado aún más urgente y sensible. Entre los pequeños beneficiarios del merendero de Alfonso XII hay familias que sufrieron el devastador impacto de incendios en sus viviendas, perdiendo lo poco que tenían. Hoy, la Navidad se presenta como la oportunidad perfecta para sanar dolores y reconstruir la alegría compartida.

Los detalles de la campaña de solidaridad Elegir un ahijado: los interesados (quienes pueden apadrinar a uno o más niños) deben consultar las listas disponibles con nombres y edades en las redes sociales de la Asociación del Milagro.

los interesados (quienes pueden apadrinar a uno o más niños) deben consultar las listas disponibles con nombres y edades en las redes sociales de la Asociación del Milagro. Armar la caja navideña: cada padrino preparará una caja que incluya un pollo asado, ensalada, gaseosa, postre y productos festivos tradicionales como pan dulce y garrapiñadas. Como toque especial, se solicita incluir una carta escrita a mano con mensajes de buenos deseos y, opcionalmente, un obsequio para cada ahijado.

cada padrino preparará una caja que incluya un pollo asado, ensalada, gaseosa, postre y productos festivos tradicionales como pan dulce y garrapiñadas. Como toque especial, se solicita incluir una carta escrita a mano con mensajes de buenos deseos y, opcionalmente, un obsequio para cada ahijado. Identificación y entrega: la caja debe rotularse claramente con el nombre y la edad del niño asignado. Luego, debe entregarse en la sede de la Asociación del Milagro, donde la directiva registrará formalmente la recepción y los datos del donante. Registro y máxima transparencia «Lo bonito es dejar en claro que alguien en el mundo puede hacer algo por vos sin ningún interés y sin siquiera conocerte. Todos los que quieran sumarse son bienvenidos», señala Adriana. Además, para garantizar la máxima transparencia y cercanía, desde la organización toman fotografías en el momento exacto en que los chicos reciben sus cajas, compartiéndolas luego con cada padrino como testimonio de que la ayuda llegó directamente a su destino.