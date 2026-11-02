Los Bomberos Voluntarios de Pocito incorporaron su quinta autobomba

El vehículo reforzará la prevención ante el fenómeno de El Niño mientras avanza la meta de terminar el edificio propio, en Pocito.

Los Bomberos Voluntarios de Pocito alcanzaron un hito operativo clave al incorporar una nueva autobomba de origen alemán, sumando así el quinto vehículo a su parque automotor. La adquisición fue concretada íntegramente con recursos propios de la institución, según confirmaron desde el cuartel.

Agustín Moya, integrante del cuerpo de bomberos, remarcó que la llegada de la unidad responde a una necesidad concreta para optimizar los tiempos de intervención: “El vehículo era fundamental para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan a diario en el departamento”.

Refuerzo operativo ante la temporada de El Niño La incorporación de este camión no solo amplía la flota, sino que se da en un momento estratégico para la prevención local. Desde la institución señalaron que la autobomba tendrá un rol clave en el despliegue de tareas operativas y en la atención de contingencias derivadas del fenómeno climático de El Niño, previniendo riesgos por tormentas, anegamientos o incendios en la zona agrícola y urbana de Pocito.

La llegada de este nuevo móvil refleja el desarrollo de una institución con fuerte arraigo comunitario: