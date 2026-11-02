    • 2 de noviembre de 2026 - 19:29

    Los Bomberos Voluntarios de Pocito incorporaron su quinta autobomba

    El vehículo reforzará la prevención ante el fenómeno de El Niño mientras avanza la meta de terminar el edificio propio, en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los Bomberos Voluntarios de Pocito alcanzaron un hito operativo clave al incorporar una nueva autobomba de origen alemán, sumando así el quinto vehículo a su parque automotor. La adquisición fue concretada íntegramente con recursos propios de la institución, según confirmaron desde el cuartel.

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    Agustín Moya, integrante del cuerpo de bomberos, remarcó que la llegada de la unidad responde a una necesidad concreta para optimizar los tiempos de intervención: “El vehículo era fundamental para mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las emergencias que se presentan a diario en el departamento”.

    Refuerzo operativo ante la temporada de El Niño

    La incorporación de este camión no solo amplía la flota, sino que se da en un momento estratégico para la prevención local. Desde la institución señalaron que la autobomba tendrá un rol clave en el despliegue de tareas operativas y en la atención de contingencias derivadas del fenómeno climático de El Niño, previniendo riesgos por tormentas, anegamientos o incendios en la zona agrícola y urbana de Pocito.

    La llegada de este nuevo móvil refleja el desarrollo de una institución con fuerte arraigo comunitario:

    • Trayectoria: El cuartel fue creado hace 15 años y lleva 10 años de funcionamiento operativo continuo.

    • Evolución de la flota: Hace una década presentaron su primera movilidad; hoy ya cuentan con 5 unidades equipadas para diversas eventualidades.

    • Gestión: El equipamiento se logró mediante la administración de recursos propios y el trabajo voluntario de sus miembros.

    La deuda pendiente: el edificio propio

    Pese al avance en equipamiento y rodados, la comisión directiva y el cuerpo activo mantienen como objetivo prioritario la finalización de la obra de su sede central. La construcción del cuartel definitivo sigue siendo un proyecto anhelado desde los inicios de la institución, el cual proyectan concretar en los próximos años para consolidar la infraestructura del servicio en el departamento.

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