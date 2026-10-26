Pocito realizó un abordaje comunitario en La Rinconada

La Municipalidad de Pocito llevó adelante con éxito un nuevo abordaje comunitario en la Unión Vecinal de La Rinconada , en un trabajo conjunto con el Sanatorio Argentino , con el objetivo de acercar servicios esenciales y garantizar el acceso a distintas prestaciones para los vecinos.

Capturaron en Pocito y Rawson a dos prófugos condenados por robo que no volvieron de sus salidas transitorias

Cumplían condena por robo, no volvieron al Penal tras las salidas transitorias y cayeron en Rawson y Pocito

La iniciativa reunió a profesionales de la salud y equipos municipales que brindaron atención, controles preventivos y asesoramiento en diferentes áreas, en el marco de una política de cercanía que busca facilitar el acceso a los servicios y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Por parte del Sanatorio Argentino, se realizaron controles y estudios orientados a la prevención y detección temprana de distintas patologías. Entre las prácticas previstas se incluyeron el examen de mamas, la colposcopía, el Papanicolaou (PAP), el cepillado endocervical y la biopsia, fortaleciendo las acciones de cuidado de la salud, especialmente en materia de prevención ginecológica.

En tanto, el Municipio dispuso de una amplia variedad de servicios para la comunidad, entre ellos controles del niño sano, atención nutricional, servicios odontológicos, podología y peluquería. Estas prestaciones permitieron acercar respuestas concretas a las necesidades cotidianas de las familias, sin que los vecinos tuvieran que trasladarse a otros puntos del departamento para recibir atención.

La jornada también contó con espacios informativos sobre los cursos y capacitaciones disponibles a través de la Oficina de Empleo, además de asesoramiento destinado a personas mayores y jóvenes. El propósito fue brindar herramientas útiles, facilitar el acceso a información y acompañar a los distintos sectores de la población.

Asimismo, se incluyó la vacunación de perros y gatos, como parte de las acciones de prevención y cuidado que impulsa el Municipio para promover la salud y el bienestar animal.

Los vecinos destacaron la importancia del operativo

Durante la jornada, los vecinos valoraron positivamente la iniciativa y destacaron la importancia de que los servicios municipales lleguen directamente a los barrios, permitiendo acceder a distintas prestaciones de manera cercana y gratuita.

“Es muy importante que el Municipio se acerque a los barrios con este tipo de operativos, porque nos permite acceder a controles de salud y a otros servicios que muchas veces necesitamos en forma totalmente gratuitas. Queremos agradecer al intendente Fabian Aballay por impulsar estas iniciativas y estar presente junto a los vecinos”, expresó una vecina de la zona.

Por su parte, otro vecino manifestó: “Es un gran servicio el que brinda la Municipalidad de Pocito con estos abordajes comunitarios. Tener en un mismo lugar atención de salud, asesoramiento y diferentes prestaciones es una ayuda enorme para las familias”.