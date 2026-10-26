FNS 2026: dieron a conocer cuándo comenzará la venta presencial de entradas y cómo adquirirlas

El evento se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario. Los tickets ya se pueden adquirir de forma online pero dieron a conocer cuándo comenzará la venta presencial.

San Juan se prepara para vivir una nueva edición de su celebración cultural más emblemática. El Gobierno provincial confirmó el inicio de la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026, la cual promete desplegar tres noches consecutivas de música, espectáculos, identidad y encuentro popular desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en las instalaciones del Estadio San Juan del Bicentenario, ubicado en el departamento Pocito.

Para garantizar el acceso a todo el público, la organización dispuso dos modalidades de adquisición de los pases. Por un lado, la venta en línea ya se encuentra plenamente habilitada a través del sitio web oficial de Ticketek, permitiendo a los usuarios asegurar su lugar de manera digital desde cualquier punto de la provincia y del país.

Cuándo comienza la venta presencial de entradas para la FNS 2026 En tanto, la venta presencial quedará inaugurada el próximo jueves 6 de noviembre. Las boleterías habilitadas funcionarán en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, con un horario de atención al público de lunes a sábados, desde las 9:00 hasta las 19:00. Asimismo, las autoridades destacaron que los asistentes podrán acceder a facilidades financieras, contando con la opción de abonar las entradas en hasta 6 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco San Juan.