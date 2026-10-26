    • 26 de octubre de 2026 - 13:49

    FNS 2026: dieron a conocer cuándo comenzará la venta presencial de entradas y cómo adquirirlas

    El evento se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario. Los tickets ya se pueden adquirir de forma online pero dieron a conocer cuándo comenzará la venta presencial.

    Comenzará la venta de entradas de manera presencial para la FNS 2026.

    Comenzará la venta de entradas de manera presencial para la FNS 2026.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan se prepara para vivir una nueva edición de su celebración cultural más emblemática. El Gobierno provincial confirmó el inicio de la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026, la cual promete desplegar tres noches consecutivas de música, espectáculos, identidad y encuentro popular desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en las instalaciones del Estadio San Juan del Bicentenario, ubicado en el departamento Pocito.

    Leé además

    concurso fns 2026: lanzaron la cancion oficial y buscan que musicos sanjuaninos la reinterpreten

    Concurso FNS 2026: lanzaron la canción oficial y buscan que músicos sanjuaninos la reinterpreten
    Foto: Gentileza

    Ricardo Martínez, el paleontólogo sanjuanino que inspira el show de la FNS 2026

    Para garantizar el acceso a todo el público, la organización dispuso dos modalidades de adquisición de los pases. Por un lado, la venta en línea ya se encuentra plenamente habilitada a través del sitio web oficial de Ticketek, permitiendo a los usuarios asegurar su lugar de manera digital desde cualquier punto de la provincia y del país.

    Cuándo comienza la venta presencial de entradas para la FNS 2026

    En tanto, la venta presencial quedará inaugurada el próximo jueves 6 de noviembre. Las boleterías habilitadas funcionarán en las instalaciones del Teatro del Bicentenario, con un horario de atención al público de lunes a sábados, desde las 9:00 hasta las 19:00. Asimismo, las autoridades destacaron que los asistentes podrán acceder a facilidades financieras, contando con la opción de abonar las entradas en hasta 6 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco San Juan.

    Con una variada grilla artística e instalaciones adaptadas para recibir a miles de sanjuaninos y turistas, la Fiesta Nacional del Sol 2026 entra en su cuenta regresiva para consolidarse nuevamente como la vidriera cultural y turística más importante de la región de Cuyo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Orlando Pereyra, el jachallero que dejó su pueblo para ser parte de la Armada Argentina. 

    De Jáchal al mar: la historia del sanjuanino Orlando Pereyra y su vocación en la Armada Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: Gentileza UNSJ 

    Un proyecto de la UNSJ sobre urbanismo y género fue premiado en Brasil por Arquisur

    Por Redacción Diario de Cuyo
    orrego confirmo la fecha de inauguracion del museo paleontologico de san juan

    Orrego confirmó la fecha de inauguración del Museo Paleontológico de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pension para viudas de veteranos de malvinas: el requisito clave para quienes viven fuera de la provincia

    Pensión para viudas de Veteranos de Malvinas: el requisito clave para quienes viven fuera de la provincia

    Por Redacción Diario de Cuyo