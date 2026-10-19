Concurso FNS 2026: lanzaron la canción oficial y buscan que músicos sanjuaninos la reinterpreten

La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene su banda sonora. Se trata de la canción oficial de esta edición, una producción musical realizada de manera íntegra por talentos sanjuaninos que busca reflejar las raíces de la provincia en sintonía con el eje conceptual del evento: “San Juan Parque Triásico”. La composición, que contó con la labor de Lucio Flores, Martina Flores y Andrés Cantos, no solo funcionará como el himno del festejo, sino también como el punto de partida para una gran convocatoria abierta a toda la comunidad artística local.

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El proceso creativo nació bajo la premisa de transmitir la frescura e identidad sanjuanina mediante una instrumentación orgánica. Lucio Flores, al frente del equipo de la Secretaría de Cultura, lideró los trabajos en estudio junto a Cristian Jorquera y Leo Quiroga, sumando las interpretaciones vocales e instrumentales de Martina Flores y Andrés Cantos. La búsqueda apuntó a un sonido predominantemente acústico, cálido y natural, logrando una estructura abierta y versátil que invite a ser reconfigurada desde múltiples géneros y miradas.

A partir del lanzamiento de la obra, el Gobierno de San Juan, mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, puso en marcha el certamen provincial titulado "Versiones de Canción Oficial FNS 2026", impulsado bajo el lema “Una canción, muchas formas de cantarla y tocarla, una misma identidad”.

La iniciativa está dirigida a solistas, dúos, tríos, agrupaciones, coros y bandas de cualquier género musical, tanto de trayectoria como emergentes. Dado que el objetivo primordial es fomentar la participación federal y la diversidad sonora, no se requiere experiencia profesional previa. Los postulantes podrán explorar ritmos, arreglos e instrumentos variados, siempre que conserven la melodía y la letra de la composición original.

Para formar parte del certamen, los proyectos musicales deberán grabar un video en formato horizontal con una duración de entre uno y tres minutos (o la canción completa) y publicarlo en la red social Instagram. La publicación deberá etiquetar a la cuenta oficial @fnsoloficial e incluir el hashtag #miversioncancionfns, manteniendo el perfil de la cuenta en modo público durante todo el concurso.

En paralelo, los participantes tendrán que registrar sus datos en el formulario digital disponible en el sitio web oficial del evento (www.fiestanacionaldelsol.com). La inscripción es completamente gratuita y cada propuesta podrá enviar una única versión. Desde la organización remarcaron que no es necesaria una producción audiovisual de alta complejidad, dado que la evaluación se enfocará en la creatividad, la interpretación y la riqueza musical.

Un jurado conformado por cinco especialistas de la industria y la cultura será el encargado de calificar las propuestas. El proyecto seleccionado como ganador obtendrá como premio principal un lugar en la grilla artística oficial de la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se llevará a cabo durante las noches del 20, 21 y 22 de noviembre.

Para mayor información, consultas o lectura de las bases y condiciones, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected] o enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 2646270822.