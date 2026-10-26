    • 26 de octubre de 2026 - 14:25

    Pensión para viudas de Veteranos de Malvinas: el requisito clave para quienes viven fuera de la provincia

    El Ministerio de Gobierno dio a conocer la documentación necesaria para solicitar la pensión a quienes no residan en la provincia

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, informó las pautas para realizar el trámite de obtención y traspaso de la pensión para viudas de Veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM). En ese marco, emitieron una advertencia específica para las solicitantes que residan fuera de San Juan, quienes deberán cumplir con un requisito indispensable en la presentación de la documentación para poder avanzar con la gestión.

    Leé además

    que es la pension derivada de anses y quienes tienen derecho a solicitarla

    Qué es la Pensión Derivada de ANSES y quiénes tienen derecho a solicitarla
    Orlando Pereyra, el jachallero que dejó su pueblo para ser parte de la Armada Argentina. 

    De Jáchal al mar: la historia del sanjuanino Orlando Pereyra y su vocación en la Armada Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tramitación es gestionada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, mediante la Dirección de ONG y Cultos. Desde el área remarcaron que, para el caso de las personas con domicilio fuera del territorio provincial, toda la documentación presentada debe estar certificada en original y contar con firma certificada.

    Paso a paso: cómo iniciar el trámite administrativo

    Para comenzar el expediente, la persona solicitante debe presentar una nota formal dirigida a la ministra de Gobierno, Laura Palma, en la que solicite expresamente el traspaso de la pensión.

    A dicha nota se le debe adjuntar la siguiente documentación:

    • Fotocopia del DNI del solicitante.

    • Acta de defunción del Veterano de Guerra.

    • Acta de matrimonio o certificado de convivencia, según corresponda.

    • Certificado de Veterano de Guerra como derechohabiente, emitido por el Ministerio de Defensa de la Nación.

    • Copia de la resolución mediante la cual se le otorgó la pensión al veterano.

    • CBU original de la cuenta bancaria receptora del beneficio.

    • Declaración jurada correspondiente.

    Las autoridades enfatizaron la importancia de verificar que cada papel cumpla con la validez de la firma y legalización original antes de ser enviado, para evitar demoras o rechazos en la gestión administrativa.

    Vías de contacto y atención al público

    Para solicitar asistencia, evacuar dudas o realizar consultas sobre la presentación de la documentación, la Dirección de ONG y Cultos habilitó los siguientes canales oficiales:

    • Correo electrónico: [email protected]

    • Teléfonos: (0264) 4307200, 4307202 y 4307206

    • Horario de atención: Lunes a viernes, de 8:00 a 13:30 horas

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Foto: Gentileza UNSJ 

    Un proyecto de la UNSJ sobre urbanismo y género fue premiado en Brasil por Arquisur

    Por Redacción Diario de Cuyo
    orrego confirmo la fecha de inauguracion del museo paleontologico de san juan

    Orrego confirmó la fecha de inauguración del Museo Paleontológico de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Comenzará la venta de entradas de manera presencial para la FNS 2026.

    FNS 2026: dieron a conocer cuándo comenzará la venta presencial de entradas y cómo adquirirlas

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En Rivadavia continúan las obras de infraestructura urbana para prevenir inundaciones.

    Rivadavia: limpieza y profundización de desagües, las tareas en Calle Morón para prevenir inundaciones

    Por Fabiana Juarez