Pensión para viudas de Veteranos de Malvinas: el requisito clave para quienes viven fuera de la provincia

El Ministerio de Gobierno dio a conocer la documentación necesaria para solicitar la pensión a quienes no residan en la provincia

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, informó las pautas para realizar el trámite de obtención y traspaso de la pensión para viudas de Veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM). En ese marco, emitieron una advertencia específica para las solicitantes que residan fuera de San Juan, quienes deberán cumplir con un requisito indispensable en la presentación de la documentación para poder avanzar con la gestión.

La tramitación es gestionada por la Secretaría de Relaciones Institucionales, mediante la Dirección de ONG y Cultos. Desde el área remarcaron que, para el caso de las personas con domicilio fuera del territorio provincial, toda la documentación presentada debe estar certificada en original y contar con firma certificada.

Paso a paso: cómo iniciar el trámite administrativo Para comenzar el expediente, la persona solicitante debe presentar una nota formal dirigida a la ministra de Gobierno, Laura Palma, en la que solicite expresamente el traspaso de la pensión.

A dicha nota se le debe adjuntar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del solicitante.

Acta de defunción del Veterano de Guerra.

Acta de matrimonio o certificado de convivencia , según corresponda.

Certificado de Veterano de Guerra como derechohabiente , emitido por el Ministerio de Defensa de la Nación.

Copia de la resolución mediante la cual se le otorgó la pensión al veterano.

CBU original de la cuenta bancaria receptora del beneficio.

Declaración jurada correspondiente. Las autoridades enfatizaron la importancia de verificar que cada papel cumpla con la validez de la firma y legalización original antes de ser enviado, para evitar demoras o rechazos en la gestión administrativa.