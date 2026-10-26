Rivadavia: limpieza y profundización de desagües, las tareas en Calle Morón para prevenir inundaciones

En el marco de un plan integral de mantenimiento, infraestructura y prevención de riesgos climáticos, el municipio de Rivadavia ha puesto en marcha una serie de obras claves orientadas a resolver de manera definitiva las históricas complicaciones generadas por las intensas lluvias en sectores vulnerables de la comuna.

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Actualmente, las cuadrillas de trabajo se encuentran desplegadas de manera intensiva sobre la Calle Morón Vieja , un punto estratégico donde el escurrimiento pluvial resultaba crítico en cada época de tormentas.

Las intervenciones actuales comprenden un abordaje técnico completo que combina saneamiento exhaustivo, ingeniería de nivelación e instalación de nueva infraestructura subterránea. Estas acciones buscan garantizar una evacuación rápida y eficiente de las aguas de lluvia, llevando tranquilidad a las familias y comerciantes de la zona.

El proyecto técnico diseñado para la zona de Calle Morón Vieja responde a un diagnóstico exhaustivo de los cauces y canales pluviales del sector. Durante años, la acumulación de sedimentos, maleza y residuos de diversa índole redujo sensiblemente la capacidad de transporte de los desagües existentes, provocando un cuello de botella hidráulico cada vez que se registraban precipitaciones de gran volumen.

Para revertir esta situación de manera duradera, las tareas se han estructurado en tres ejes fundamentales de actuación:

Limpieza técnica y retiro de malezas y sedimentos

Equipos operativos, apoyados por maquinaria pesada y herramientas de precisión, llevan adelante una limpieza profunda a lo largo de todo el trazado del canal pluvial. Esta labor no sólo implica la erradicación de vegetación que obstruye el paso de la corriente, sino también la extracción de volúmenes significativos de lodo, escombros y basura acumulada por el paso del tiempo.

Profundización y perfilado de canales de drenaje

Más allá del saneamiento, los trabajos avanzan en la profundización del lecho de los desagües. Mediante tareas de excavación y perfilado de pendientes, se logra ensanchar la sección transversal del canal y aumentar su pendiente natural. De este modo, se maximiza la velocidad de flujo del agua y se incrementa notablemente la capacidad volumétrica del sistema, evitando que el caudal desborde hacia la calzada y las viviendas lindantes.

Instalación y adecuación de tubos de desagüe

Uno de los puntos clave de la obra reside en la recanalización y modernización de los cruces de calle y conexiones domiciliarias. Se está realizando la colocación, alineación y adecuación de tubos de drenaje de alta resistencia, seleccionados específicamente para soportar grandes presiones hídricas y cargas de tránsito. Estas cañerías garantizan un paso continuo y sin interrupciones del agua bajo la carpeta asfáltica y los accesos vehiculares.

Beneficios directos para los vecinos

Las inundaciones y el anegamiento transitorio de calles han sido históricamente una causa de preocupación constante para la comunidad de Rivadavia. El agua acumulada no soóo interrumpe el tránsito vehicular y peatonal, sino que también degrada prematuramente el pavimento y pone en riesgo la integridad estructural de los hogares.

Con la concreción de estos trabajos en Calle Morón Vieja, se prevén múltiples beneficios a corto y largo plazo:

Disminución drástica del riesgo de inundación: la ampliación de la capacidad de respuesta del sistema pluvial permite absorber tormentas severas sin colapsar.

la ampliación de la capacidad de respuesta del sistema pluvial permite absorber tormentas severas sin colapsar. Protección del patrimonio público y privado: al evitar que el agua ingrese a los terrenos de los vecinos o permanezca sobre la calzada, se previene el deterioro de las viviendas y la destrucción del asfalto.

al evitar que el agua ingrese a los terrenos de los vecinos o permanezca sobre la calzada, se previene el deterioro de las viviendas y la destrucción del asfalto. Mejora en la transitabilidad y seguridad vial: las calles continuarán transitables aun durante o inmediatamente después de los eventos climáticos, previniendo accidentes y permitiendo el paso seguro de vehículos particulares y de emergencias.

las calles continuarán transitables aun durante o inmediatamente después de los eventos climáticos, previniendo accidentes y permitiendo el paso seguro de vehículos particulares y de emergencias. Prevención sanitaria: l correcto drenaje elimina los focos de agua estancada, reduciendo la proliferación de insectos como mosquitos y disminuyendo riesgos biológicos vinculados al estancamiento de efluentes.

Un compromiso de mantenimiento

Desde la gestión local remarcaron que estas obras hidráulicas forman parte de un plan sistemático que se extenderá a otros puntos neurálgicos de Rivadavia. No obstante, las autoridades recordaron la importancia del compromiso ciudadano para preservar la efectividad de las mejoras realizadas.

El mantenimiento de los desagües limpios depende en gran medida de evitar el arrojo de residuos sólidos en la vía pública o directamente dentro de las zanjas y acequias. La combinación entre inversión en infraestructura municipal y responsabilidad comunitaria resulta la única fórmula efectiva para consolidar un entorno urbano seguro, limpio y resiliente ante las inclemencias del tiempo.

Con las máquinas en pleno funcionamiento y el personal técnico abocado a los últimos detalles de empalme de cañerías, la obra en Calle Morón Vieja entra en su fase decisiva, prometiendo una solución definitiva a un reclamo histórico de la zona.