Persecución en Rivadavia: robaron una billetera, la tiraron desde un colectivo y fueron detenidos

Intentaron escapar en colectivo y a pie, pero fueron aprehendidos por la Policía cuando un grupo de vecinos los perseguía. Intervino la UFI de Flagrancia.

Un hombre de 69 años denunció el robo de su billetera en una agencia de Rivadavia, ubicada en calle Calivar, al sur de avenida Libertador. El hecho derivó en una persecución que terminó con dos personas detenidas, según informó la Comisaría 13ª.

De acuerdo con el parte policial, dos personas ingresaron al comercio y, cuando se retiraron, la propietaria del local le advirtió a la víctima que revisara sus pertenencias. Fue entonces cuando el hombre comprobó que le faltaba su billetera, que contenía documentación y dinero en efectivo.

La víctima salió detrás de los sospechosos y pidió auxilio. Ellos subieron a un colectivo en una parada cercana y, ante los reclamos, arrojaron la billetera hacia el exterior de la unidad. Luego bajaron e intentaron huir a pie por calle Valenzuela Varas hacia el oeste, doblaron por Madariaga y siguieron por Periodista Argentino.

En esa intersección, personal policial que realizaba recorridas de prevención vio a un grupo de personas que perseguía a una pareja con intenciones de agredirla, y que aseguraba que habían cometido un ilícito. Los efectivos procedieron a la aprehensión de ambos.