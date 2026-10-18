Torneo Clausura: Atlético Alianza goleó a Rivadavia y se metió en las semifinales

En el Bicentenario, el Lechuzo derrotó por 4-0 a los de La Bebida y enfrentarán a Minero en la próxima instancia.

Semifinalista. Atlético Alianza ya está entre los cuatro mejores del Clausura de la Liga Sanjuanina.

Uno más para el cuadro de semifinales ya tiene nombre. Atlético Alianza se instaló entre los cuatro mejores del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol al golear en el estadio del Bicentenario a Sportivo Rivadavia por 4-0.

Nicolás Olivera, Lucas Salas en dos ocasiones y Luciano Riveros marcaron los tantos del Lechuzo de Santa Lucía que ahora se medirá contra Minero en las semifinales del segundo torneo del año en San Juan.

Dentro de un primer tiempo muy parejo, Alianza empezó a sacar su ventaja sobre la media hora cuando apareció Nicolás Olivera para abrir el marcador, apareciendo por el segundo palo. Rivadavia se descontroló y antes del final de esa primera etapa lo terminó pagando con la expulsión de Gonzalo Riveros, quien incluso intentó agredir al árbitro Eduardo Prior.

En el complemento, Alianza con espacios terminó de resolver la historia. Apareció Lucas Salas para poner e 2-0, luego Riveros anotó el 3-0 y finalmente fue Salas el que decoró la clasificación a semifinales.