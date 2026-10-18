    • 18 de octubre de 2026 - 19:16

    Torneo Clausura: Atlético Alianza goleó a Rivadavia y se metió en las semifinales

    En el Bicentenario, el Lechuzo derrotó por 4-0 a los de La Bebida y enfrentarán a Minero en la próxima instancia.

    Semifinalista. Atlético Alianza ya está entre los cuatro mejores del Clausura de la Liga Sanjuanina.

    Semifinalista. Atlético Alianza ya está entre los cuatro mejores del Clausura de la Liga Sanjuanina.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Uno más para el cuadro de semifinales ya tiene nombre. Atlético Alianza se instaló entre los cuatro mejores del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol al golear en el estadio del Bicentenario a Sportivo Rivadavia por 4-0.

    Leé además

    Maxi Meza convirtió desde los doce pasos después de una infracción de Gonzalo Escudero dentro del área.

    Racing e Independiente empataron 1-1 en un clásico intenso en Avellaneda
    Semifinalista. Minero Argentino eliminó a Trinidad en cancha de Peñarol y está entre los cuatro mejores del Clausura.

    Torneo Clausura: Minero y Marquesado avanzaron a la serie de semifinales

    Nicolás Olivera, Lucas Salas en dos ocasiones y Luciano Riveros marcaron los tantos del Lechuzo de Santa Lucía que ahora se medirá contra Minero en las semifinales del segundo torneo del año en San Juan.

    Dentro de un primer tiempo muy parejo, Alianza empezó a sacar su ventaja sobre la media hora cuando apareció Nicolás Olivera para abrir el marcador, apareciendo por el segundo palo. Rivadavia se descontroló y antes del final de esa primera etapa lo terminó pagando con la expulsión de Gonzalo Riveros, quien incluso intentó agredir al árbitro Eduardo Prior.

    En el complemento, Alianza con espacios terminó de resolver la historia. Apareció Lucas Salas para poner e 2-0, luego Riveros anotó el 3-0 y finalmente fue Salas el que decoró la clasificación a semifinales.

    Minero será su rival. El equipo campeón del Apertura venció a Trinidad en cancha de Peñarol y buscará otra final en la misma temporada. En la otra llave, Atlético Marquesado espera rival para la semifinal y saldrá del partido entre Desamparados y Unión que se medirán en cancha puyutana en la semana.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    boca juniors vencio 2-1 a talleres y es el unico lider de la tabla anual

    Boca Juniors venció 2-1 a Talleres y es el único líder de la Tabla Anual

    Clasificado. Marquesado terminó cuarto en el Clausura y abrirá los play off recibiendo a 9 de Julio.

    Alianza no perdonó y quedó casi todo resuelto para los Play Off del Torneo Clausura

    River vuelve a jugar después de 21 días y necesita una victoria para recuperar terreno en el Clausura.

    River, obligado a ganar, recibe a Estudiantes de Río Cuarto con formación confirmada

    Barracas Central derrotó 2-0 a Huracán y sumó tres puntos clave en la pelea por los playoffs.

    Barracas golpeó a Huracán, ganó 2-0 y se metió de lleno en la pelea del Clausura