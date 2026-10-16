    • 16 de octubre de 2026 - 21:10

    Boca Juniors venció 2-1 a Talleres y es el único líder de la Tabla Anual

    El Xeneize se llevó tres puntos valiosos gracias a los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores, luego de haber empezado abajo en el resultado por el tanto de Matías Galarza

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors se llevó un partido clave por 2-1 ante Talleres en la Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura, quedó como escolta de Instituto en la Zona A y escaló en la Tabla Anual para quedar como único líder con 54 unidades, a 2 del segundo Independiente Rivadavia (52) con toda la jornada por completarse. Ese puesto de privilegio le otorga la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027 y le daría el título de campeón de Liga.

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    El Xeneize tuvo un inicio muy complejo, donde mostró signos de cansancio notorios en medio de un calendario apretado. El gol de Matías Galarza a los 10 minutos lo expuso porque el volante de la T no fue presionado por ningún rival y sacó un remate desde lejos con absoluta comodidad. Seis después, el dueño de casa aprovechó un error ajeno para recuperar una pelota en campo rival y sellar la igualdad con un derechazo cruzado de Miguel Merentiel.

    El tanto de la Bestia despertó definitivamente a los conducidos por Rodolfo Arruabarrena, que tomaron las riendas del compromiso y transformaron en figura a Ezequiel Unsain, aunque la última de la etapa le quedó al conjunto cordobés con un disparo de Agustín Álvarez Martínez rechazado por el palo.

    Ya en el complemento, Talleres exhibió una floja imagen ante un adversario que lo superó con actitud y concretó la remontada sin demoras con una excelente jugada de su joya: Leonel Flores. El joven encaró desde el lado izquierdo de la cancha hacia el medio y sacudió un tiro preciso al caño más lejano de Unsain para el 2-1 en la Capital Federal.

    De esta manera, Boca Juniors dejó atrás la caída por la mínima ante Vasco da Gama, que había concluído un largo invicto en el ciclo del Vasco Arruabarrena, y afrontará con un ánimo positivo la revancha del próximo martes desde las 21:30 (hora argentina) contra los brasileños en el estadio Maracanáen busca de avanzar a la gran final de la Copa Sudamericana.

    En contraposición, Talleres no puede salir del fondo y continúa último en la Zona A con 9 puntos. Buscará la recuperación el sábado próximo a partir de las 17:00 contra Defensa y Justicia en Córdoba.

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