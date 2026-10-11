Alianza no perdonó y quedó casi todo resuelto para los Play Off del Torneo Clausura

La fecha 17 gran parte de la fase clasificatoria del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y dejó confirmados los ocho equipos que disputarán los playoff. Solo resta conocer el orden definitivo de los primeros puestos y cómo quedarán armados dos de los cruces de cuartos de final. Alianza cumplió con su parte y venció 1 a 0 a López Peláez en el Estadio del Bicentenario . Nicolás Olivera convirtió el único gol del encuentro y permitió que el Lechuzo alcanzara los 41 puntos para quedar momentáneamente como líder.

Desamparados tiene 39 unidades y todavía debe visitar a Unión el próximo jueves. Si el Puyutano gana, llegará a 42 y terminará primero. Un empate dejará a Alianza en la cima y a Desamparados segundo. Una derrota también mantendrá al Lechuzo en el primer lugar.

Los resultados de la jornada también terminaron de asegurar la clasificación de Unión. El Azul tiene 25 puntos y, tras las derrotas de López Peláez y Villa Ibáñez, ya no puede quedar afuera de los ocho.

Atlético Minero derrotó 6 a 4 a Atenas y aseguró definitivamente el tercer lugar con 35 puntos. Agustín Torres y Facundo García marcaron dos goles cada uno, mientras que Jeremías Vetere y Nicolás Moral completaron la cuenta del Pico y Pala. Para Atenas convirtieron Rodrigo Bronvale, Francisco Romera, Sergio Moreno y Gabriel Campillay.

Marquesado también cerró de gran manera la fase regular. El Far West venció 2 a 0 a Defensores de Argentinos con goles de Milton Olivera y Mauricio Trigo, llegó a 32 puntos y aseguró el cuarto puesto. Con esas posiciones ya quedaron definidos dos cruces de cuartos de final: Minero recibirá a Trinidad y Marquesado será local frente a 9 de Julio.

9 de Julio venció 2 a 0 a Carpintería con goles de Nicolás Manrique y Valentín Torres. El Azul del Este alcanzó los 30 puntos y terminó quinto.

Trinidad también finalizó con 30, pero cayó 1 a 0 frente a Colón Junior en calle Sargento Cabral. Agustín Castro convirtió el gol del Merengue y el León quedó definitivamente en la sexta posición.

Rivadavia, por su parte, perdió 2 a 0 frente a Peñarol en el Ramón Pablo Rojas, con goles de Jonathan Contrera y Nicolás Sosa. El conjunto de La Bebida quedó séptimo con 27 puntos, aunque su posición final todavía puede modificarse dependiendo de lo que ocurra entre Unión y Desamparados.

En los restantes encuentros, Juventud Zondina venció 1 a 0 a Villa Ibáñez con gol de Leonel Gutiérrez, mientras que San Lorenzo goleó 5 a 1 a Sarmiento. Geremias Gil marcó dos, y Jeremías Flores, Fernando Tapia y Alan Borque completaron la goleada; Ulises Monla descontó para la Flecha Zondina.

TORNEO CLAUSURA

Los ocho clasificados ya están confirmados: Alianza, Desamparados, Minero, Marquesado, 9 de Julio, Trinidad, Rivadavia y Unión.

Dos cruces ya quedaron establecidos: Minero, tercero, recibirá a Trinidad, sexto; mientras que Marquesado, cuarto, será local frente a 9 de Julio, quinto. Los otros dos dependerán del resultado entre Unión y Desamparados.

Si Desamparados gana, terminará primero con 42 puntos y enfrentará a Unión, que quedará octavo. Alianza será segundo y recibirá a Rivadavia. Si empatan, Alianza terminará primero y enfrentará a Unión. Desamparados será segundo y jugará frente a Rivadavia.

Si Unión gana, el Azul llegará a 28 puntos, superará a Rivadavia y terminará séptimo. Alianza conservará el primer puesto y recibirá a Rivadavia, mientras que Desamparados será segundo y volverá a enfrentar a Unión.

De esta manera, solamente un empate entre Unión y Desamparados provocará los cruces Alianza-Unión y Desamparados-Rivadavia. Si gana cualquiera de los dos en Villa Krause, Puyutano y Azul volverán a encontrarse inmediatamente en los cuartos de final.

Fuente: Santa Cecilia FM.