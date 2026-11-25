Se reanuda este viernes la asamblea general y se reúnen a partir de las 21,30 buscando el sucesor de Miadosqui en la presidencia.

Asamblea. San Martín elegirá presidente y se asoman nombres: Marcelo Saldívar (primero a la izq) y Daniel Salinas (último a la derecha) están entre los candidatos.

Horas clave. Definiciones grandes en un momento complejo para el Atlético San Martín. Es que este viernes se reanudará la asamblea que pasó a cuarto intermedio después que no se formalizara candidato concreto para suceder a Jorge Miadosqui que ratificó su decisión de alejarse de la presidencia.

Dos nombres sonaron en ese primer momento: el actual vicepresidente segundo, Daniel Salinas y el vocal titular, Alejandro Maturano. Aunque en éstos últimos días empezó a jugar la chance del actual secretario general, Marcelo Saldívar. Otro nombre que se instaló casi contrarreloj es el de Pablo Slavutzqui, quien ya fue presidente. En este cuarteto estaría el nuevo presidente Verdinegro, sabiendo que en el caso de no tomar alguna decisión, Personería Jurídica podría declarar la acefalía y encaminar una normalización.

En la posibilidad de candidaturas se restringe a figuras del oficialismo actual ya que una modificación estatutaria solo admite postulaciones de candidatos que hayan tenido vida activa como dirigentes por lo menos 5 años en el club. Asi, el listado de candidatos se reduce a nombres vinculados con el extenso ciclo del oficialismo que encabeza Jorge Miadosqui con más de dos décadas al frente del club.

Daniel Salinas, ex-jefe de Prensa del club, aparece como uno de los principales candidatos. Actual vicepresidente 2.º de la comisión directiva, cuenta con un recorrido extenso dentro de la estructura verdinegra, habiendo pasado por distintas áreas clave de gestión antes de llegar a la vicepresidencia. Se desempeñó durante muchos años al frente de la jefatura de prensa y comunicación del club, y posteriormente ocupó el cargo de tesorero. Su paso por prensa, tesorería y vicepresidencia le otorga un conocimiento integral del funcionamiento administrativo, financiero e institucional de San Martín.

En la misma línea se anota Alejandro Maturano, Vocal titular de la comisión directiva. Es socio de la institución desde el año 2004 y lleva ocho años integrando la dirigencia. Inició su camino dirigencial como último vocal suplente y fue ascendiendo hasta su puesto actual. Su gestión se ha centrado en el área operativa y comercial, participando activamente en la búsqueda de patrocinadores (sponsors), el mantenimiento general del club y el desarrollo de infraestructura e instalaciones deportivas (como proyectos vinculados a canchas de césped sintético). Se destaca por su trabajo de campo, gestión de recursos comerciales y seguimiento diario de las obras y el mantenimiento en Concepción.