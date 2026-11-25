La Selección argentina Sub 17 empató 3-3 con Dinamarca este miércoles en un partido vibrante por el cierre del Grupo C del Mundial de Qatar 2026. A pesar de haber estado 0-2 abajo y a un paso de la eliminación, el equipo de Diego Placente dio vuelta el resultado y aseguró su lugar en los dieciseisavos de final.

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Si bien la Albiceleste tuvo un buen comienzo, con algunas llegadas de peligro, a los 36′ marcó Noah Madsen de penal para los daneses tras un agarrón dentro del área. Instantes más tarde, los europeos ampliaron la ventaja con un fortuito gol de Ekene Chukwuani a los 48′: disparó de afuera del área y, tras un desvío, el arquero Reigia no llegó a alcanzar la pelota.

Tras el descanso, sin embargo, Argentina salió con una energía diferente: descontó con un tanto de Giovanni Baroni a los 58′ y lo igualó con una gran jugada de Juan Cruz Policella a los 62′. Apenas cinco minutos después, Alan Alcaraz anotó un golazo y puso al equipo arriba en el marcador.

Pero a pesar del golpe anímico, Dinamarca reaccionó en los minutos finales y anotó el 3-3 a los 78′. Aunque un gol más de los europeos podría haber dejado a Argentina eliminada de la Copa del Mundo, el equipo resistió y clasificó en la segunda posición.

La Selección argentina cerró el Grupo C con una derrota (0-2 ante Australia en el debut), una victoria (2-1 a Mozambique) y un empate (el 3-3 de hoy frente a Dinamarca).

Cómo quedó el Grupo C de Argentina en el Mundial Sub-17

Gracias al empate de este miércoles entre Australia y Mozambique, la Albiceleste terminó en la segunda posición, debajo de los de Oceanía. Detrás de los de Placente quedaron los africanos, que aseguraron su lugar en la próxima ronda como uno de los ocho mejores terceros. Dinamarca, con dos empates, quedó eliminada.

Una vez finalizados los resultados de la fase de grupos, que terminará este viernes, Argentina conocerá a su rival en los dieciseisavos de final.

El plantel argentino en el Mundial Sub-17

La lista de convocados por Placente incluye a:

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Thiago Pérez (Huracán)

Julio Coria (Boca Juniors)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Bautista Giménez (River Plate)

Simón Escobar (Vélez Sarsfield)

Alex Cardozo (Lanús)

Matheo Machuca (Independiente)

Galo Escobar (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez Sarsfield)

Marcos Ortiz (Belgrano)

Giovanni Baroni (Talleres)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Facundo Salinas (Vélez Sarsfield)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez Sarsfield)

Cómo es el formato del Mundial Sub 17 de Qatar 2026

La edición 2026 cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final, instancia en la que comenzará la eliminación directa.