El Mundial Sub 17 de fútbol juvenil ya comenzó y ofrece múltiples opciones para seguir cada partido, ya sea por televisión o a través de plataformas digitales. La competencia, que reúne a 48 selecciones, se extenderá hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se disputará la gran final de la Selección de fútbol de Argentina.
Los aficionados argentinos y de todo el mundo tendrán la posibilidad de sintonizar los encuentros a través de TyC Sports y DSports. En el caso de TyC Sports, estará disponible en los canales 22 (SD) y 101 de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, y 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro. Para el acceso online, se puede recurrir a TyC Sports Play (play.tycsports.com), previa registración gratuita y vinculación de la cuenta del cableoperador.
Por su parte, DSports transmitirá el torneo en sus canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV, además de los canales 109 y 110 de Flow. La opción de streaming para esta señal es DGO, que requiere suscripción previa. Adicionalmente, la TV Pública también emitirá los partidos correspondientes a la Selección Argentina, dirigida por Diego Placente.
Opciones de transmisión para el Mundial Sub 17
Las vías para seguir el torneo se multiplican para abarcar a todos los interesados. TyC Sports y DSports son las señales principales para la transmisión televisiva, cubriendo tanto el formato estándar como el alta definición.
La jornada del Mundial Sub 17 se sigue minuto a minuto en el sitio web www.tycsports.com. Para quienes prefieran la experiencia de streaming, TyC Sports Play ofrece acceso una vez registrado. DSports, a su vez, permite seguir la competencia online a través de DGO, servicio que demanda una suscripción.
Argentina en la Copa del Mundo Juvenil
La Selección Argentina, bajo la dirección técnica de Diego Placente, buscará dejar su marca en esta cita mundialista. El equipo nacional integra la competencia junto a otros 48 seleccionados, aspirando a alcanzar el máximo galardón.