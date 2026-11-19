La Copa del Mundo juvenil se disputa del 19 de noviembre al 13 de diciembre y la Selección Argentina es una de las protagonistas.

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El Mundial Sub 17 de fútbol juvenil ya comenzó y ofrece múltiples opciones para seguir cada partido, ya sea por televisión o a través de plataformas digitales. La competencia, que reúne a 48 selecciones, se extenderá hasta el 13 de diciembre, fecha en la que se disputará la gran final de la Selección de fútbol de Argentina.

Los aficionados argentinos y de todo el mundo tendrán la posibilidad de sintonizar los encuentros a través de TyC Sports y DSports. En el caso de TyC Sports, estará disponible en los canales 22 (SD) y 101 de Flow, 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV, y 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro. Para el acceso online, se puede recurrir a TyC Sports Play (play.tycsports.com), previa registración gratuita y vinculación de la cuenta del cableoperador.

Por su parte, DSports transmitirá el torneo en sus canales 610 (SD) y 1610 (HD) de DirecTV, además de los canales 109 y 110 de Flow. La opción de streaming para esta señal es DGO, que requiere suscripción previa. Adicionalmente, la TV Pública también emitirá los partidos correspondientes a la Selección Argentina, dirigida por Diego Placente.

Opciones de transmisión para el Mundial Sub 17 Las vías para seguir el torneo se multiplican para abarcar a todos los interesados. TyC Sports y DSports son las señales principales para la transmisión televisiva, cubriendo tanto el formato estándar como el alta definición.

La jornada del Mundial Sub 17 se sigue minuto a minuto en el sitio web www.tycsports.com. Para quienes prefieran la experiencia de streaming, TyC Sports Play ofrece acceso una vez registrado. DSports, a su vez, permite seguir la competencia online a través de DGO, servicio que demanda una suscripción.