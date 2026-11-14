El efecto mariposa de Messi y Cristiano: estadios vacíos y millones de seguidores menos tras sus retiros

Durante más de dos décadas, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron mucho más que futbolistas para sus selecciones. Sus retiros comenzaron a mostrar ahora una dimensión difícil de medir dentro de la cancha, pero mucho más visible afuera: menos público, millones de seguidores que desaparecen y dos países obligados a aprender a caminar sin sus máximos ídolos.

"Un encuentro Monumental": River jugará ante el Inter Miami de Messi en Buenos Aires

La Selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

La postal más reciente llegó desde Buenos Aires. Apenas unas semanas después de que 85.000 personas colmaran el Monumental para despedir a Messi frente a Benín, la Selección Argentina disputó su primer encuentro tras el retiro del capitán y la imagen de La Bombonera semivacía se convirtió en una de las noticias de la noche.

Según los reportes posteriores al partido ante Uruguay, se vendieron alrededor de 10.000 entradas y finalmente asistieron unas 25.000 personas debido a invitaciones y localidades de cortesía. Ni siquiera tratarse de uno de los clásicos más importantes de Sudamérica alcanzó para llenar el estadio.

El contraste fue enorme. Las entradas para la despedida de Lionel Messi ante Benín se habían agotado en apenas una hora y media, pese a que los precios iban desde los $90.000 para una popular hasta los $480.000 para algunos sectores de platea.

Del Monumental repleto a una Bombonera con miles de lugares vacíos

El primer partido oficial de esta nueva Argentina terminó, además, con derrota por 2-1 frente a Uruguay . La camiseta número 10 quedó sin dueño y Lionel Scaloni reconoció que todavía no eligió quién deberá utilizarla en esta nueva etapa.

La falta de Messi, sin embargo, no explica por sí sola las tribunas vacías. Los precios, las dificultades para retirar algunas entradas y el descontento de una parte del público con la conducción de la AFA también fueron señalados como factores detrás de la baja convocatoria. Incluso hubo plateas con importantes rebajas respecto de partidos anteriores y aun así no lograron agotarse.

La Bombonera mostró amplios sectores vacíos en el primer partido de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi.

Pero la comparación dejó una imagen imposible de ignorar: cuando estaba Messi, conseguir una entrada podía convertirse en una carrera contrarreloj; pocas semanas después de su despedida quedaron miles de lugares libres.

Cristiano se fue y Portugal perdió millones de seguidores

A miles de kilómetros, Portugal comenzó a experimentar su propio efecto post-estrella. La salida de Cristiano Ronaldo provocó una abrupta caída en la cantidad de seguidores de las cuentas oficiales de la selección.

Los registros publicados durante la crisis que precedió a su retiro muestran que Portugal pasó de superar los 25 millones de seguidores en Instagram a ubicarse cerca de los 22,5 millones en cuestión de días, una pérdida superior a los dos millones de usuarios.

Cristiano finalmente anunció el 5 de noviembre su retiro definitivo de la selección portuguesa después de 23 años, 234 partidos, 146 goles y tres títulos oficiales. Su salida puso fin a una etapa en la que Portugal pasó de no haber ganado ningún torneo importante a conquistar la Eurocopa 2016 y dos Nations League.

La cuenta oficial de Portugal registró una fuerte caída de seguidores en Instagram tras el anuncio del retiro de Cristiano Ronaldo.

La magnitud digital del fenómeno tampoco sorprende: Ronaldo continúa siendo una de las personas con más seguidores del planeta y su imagen excede ampliamente los límites del fútbol. La pérdida registrada por Portugal expuso cuánto de la audiencia internacional del seleccionado estaba directamente vinculada con su número 7.

Dos selecciones frente a la pregunta que nadie podía evitar

Argentina y Portugal atraviesan escenarios deportivos diferentes. La Albiceleste viene de una etapa extraordinaria bajo el mando de Scaloni, mientras que los portugueses ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final de la Nations League. Sin embargo, ambas chocaron casi simultáneamente con la misma realidad: reemplazar los goles puede resultar difícil, pero reemplazar el poder de convocatoria de Messi y Cristiano parece todavía más complejo.

Portugal tendrá este sábado una postal especialmente simbólica cuando enfrente a Dinamarca en Braga, en su primer partido oficial después del retiro de Cristiano. La Federación portuguesa prepara además un homenaje para quien llevó durante más de dos décadas la camiseta número 7.

Argentina, mientras tanto, volverá a jugar el martes frente a Costa Rica en Córdoba. Será otra prueba para una Selección que empezó a transitar una etapa inédita: por primera vez en más de 20 años, cada partido ya no tiene a Lionel Messi como principal punto de atracción.