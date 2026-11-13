La Selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

La Albiceleste cayó frente a su público en un estadio que lució una baja convocatoria de público. Leo Balerdi en contra y Maxi Núñez adelantaron a la Celeste, mientras que Julián Álvarez descontó para el anfitrión

La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, que registró una baja asistencia de público en el primer partido posterior al retiro de Lionel Messi. El equipo de Lionel Scaloni tuvo diferentes errores individuales y poca fortuna que terminaron en la 11° derrota del entrenador en su ciclo.

Luego de un primer tiempo sin goles, la Albiceleste tuvo un mal comienzo de la segunda parte. Antes de completar el primer cuarto de hora, sufrió dos goles en seis minutos y debió luchar desde atrás en el marcador. Leonardo Balerdi metió un gol en su propia valla a los 47′ y Maxi Araújo aprovechó una marca laxa de Enzo Fernández para convertir el 2-0 a los 53′ del tiempo general.

En medio de la adversidad, apareció un rayo de luz que ilusionó al bicampeón de América: el ingreso de Gianluca Prestianni en lugar de Thiago Almada. El futbolista del Benfica le aportó explosión, gambeta y atrevimiento al equipo, y una muestra de su aporte fue la asistencia a Julián Álvarez para marcar el descuento a falta de 18′ para el final. A pesar de esa acción, la Celeste y Blanca no logró aspirar al empate.