Scaloni hasta 2030: renovó con la Selección Argentina y será el primer DT en dirigirla en tres Mundiales

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección Argentina hasta 2030. Claudio “Chiqui” Tapia oficializó este jueves la renovación del cuerpo técnico durante una conferencia de prensa que compartió con el entrenador en el predio de Ezeiza, en la previa del partido que la Albiceleste disputará este viernes frente a Uruguay.

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“ Es un día muy especial, muy importante para la vida de la Asociación del Fútbol Argentino, de la Selección Argentina; vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por el período del 2027 al 2030 ”, expresó Tapia en el arranque de la conferencia, poniendo fin a las expectativas que se habían generado alrededor de la continuidad del DT después del Mundial 2026.

Scaloni tomó luego la palabra y no ocultó su emoción por la confirmación. “ Estoy feliz. La verdad que, a pesar de que no son momentos fáciles familiares para mí, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión ”, señaló el entrenador.

El anuncio extiende uno de los ciclos más importantes de la historia de la Selección y garantiza la continuidad del proyecto durante los próximos cuatro años. Scaloni, que asumió inicialmente como interino en 2018, tendrá ahora por delante la Copa América 2028 y el Mundial 2030 , además del desafío de profundizar el recambio generacional de un plantel que viene de disputar dos finales mundialistas consecutivas.

La renovación también le permitirá alcanzar una marca inédita si completa el nuevo vínculo: después de dirigir en Qatar 2022 y en el Mundial 2026, Scaloni llegará a 2030 como el primer entrenador en conducir a la Selección Argentina en tres Copas del Mundo .

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. https://t.co/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Scaloni hará historia con la Selección Argentina

Si completa el nuevo ciclo y dirige en 2030, Scaloni se convertirá en el primer entrenador en estar al frente de la Selección Argentina en tres Copas del Mundo.

El técnico nacido en Pujato ya condujo al equipo en Qatar 2022, donde Argentina se consagró campeón después de 36 años, y en el Mundial 2026, en el que alcanzó nuevamente la final. El torneo de 2030 será, entonces, su tercera experiencia mundialista consecutiva como entrenador.

La marca le permitirá superar a dos nombres históricos. César Luis Menotti dirigió los Mundiales de 1978 y 1982, mientras que Carlos Bilardo estuvo al frente del seleccionado en México 1986 e Italia 1990. Ambos llegaron a dos Copas del Mundo como entrenadores de Argentina.

Scaloni también se encuentra cerca de otra marca histórica: acumula más de 100 encuentros al frente de la Selección y se acerca al registro de Guillermo Stábile, quien continúa como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del combinado nacional.

Un ciclo que comenzó como interino y terminó lleno de títulos

Scaloni asumió después del Mundial de Rusia 2018, inicialmente de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli. Su primer partido fue el 8 de septiembre de 2018, en la victoria por 3-0 frente a Guatemala.

A partir de allí construyó una renovación que terminó acompañando los últimos grandes años de Lionel Messi en la Selección y que encontró su primera consagración en la Copa América 2021, con la recordada victoria sobre Brasil en el Maracaná.

Después llegaron la Finalissima 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva Copa América en 2024. El equipo volvió a disputar una final mundialista en 2026, aunque esta vez terminó con la medalla de plata. La propia AFA destacó recientemente que el ciclo ya acumula cuatro títulos oficiales.

El desafío de una nueva Selección rumbo a 2030

La renovación encontrará a Scaloni frente a un escenario diferente al que atravesó en los primeros años de su ciclo. El entrenador ya comenzó un proceso de renovación del plantel, con nuevos nombres que buscan incorporarse a una base integrada por futbolistas como Dibu Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Después del Mundial 2026, el propio DT había reconocido que debía analizar su futuro. Meses más tarde expresó nuevamente sus ganas de continuar y sostuvo que el seleccionado contaba ahora con una estructura más consolidada para afrontar el recambio generacional.

El nuevo ciclo comenzará a tomar forma inmediatamente. Argentina enfrentará este viernes a Uruguay en La Bombonera y el martes 17 jugará frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, dos partidos que servirán para seguir probando variantes dentro del plantel que Scaloni proyecta hacia los próximos años.