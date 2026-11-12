¡Argentina es de oro! La Sub 18 de futsal venció a Portugal y se consagró campeona en los JJOO de la Juvendud 2026

Argentina volvió a celebrar en lo más alto de un podio: la Selección Sub 18 de futsal derrotó este jueves 2-1 a Portugal y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Joaquín Pesl abrió el marcador y el capitán Lorenzo Sampedro convirtió el gol que terminó asegurando una histórica consagración.

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El equipo dirigido por Mariano González completó una campaña perfecta en Senegal. Ganó sus tres partidos de la fase de grupos, eliminó a Marruecos en semifinales y terminó imponiéndose ante una Portugal que también había llegado al partido decisivo con una destacada actuación durante el torneo.

La conquista adquiere además un valor especial dentro de la historia de la disciplina. El futsal hizo su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, cuando Brasil consiguió el título masculino. Dakar 2026 fue apenas la segunda edición del torneo olímpico juvenil de futsal y Argentina se quedó esta vez con la medalla dorada.

Argentina consiguió ponerse en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo. Sampedro ejecutó un córner rasante y encontró dentro del área a Joaquín Pesl , quien se anticipó a su marcador y definió para establecer el 1-0.

Desde allí, la Albiceleste se sostuvo con una defensa intensa y buscó lastimar principalmente mediante acciones de pelota parada. Portugal incrementó la presión durante el complemento y encontró el empate cuando quedaban aproximadamente seis minutos y medio para el final: João Carvalho aprovechó una salida imprecisa del conjunto argentino y convirtió el 1-1 con un remate cruzado.

La reacción argentina fue inmediata. Apenas unos segundos después, Lorenzo Sampedro comandó una transición ofensiva y, tras una serie de rebotes, venció al arquero portugués para marcar el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Portugal utilizó arquero-jugador en los últimos minutos para buscar la igualdad, pero Argentina resistió. El arquero Sánchez respondió ante una de las oportunidades más peligrosas y el seleccionado nacional logró administrar los segundos finales hasta desatar el festejo por la medalla dorada.

Cinco partidos y cinco triunfos rumbo al oro

El camino argentino había comenzado con una contundente victoria 9-2 frente al anfitrión Senegal. En la segunda presentación tuvo que trabajar mucho más para superar 2-1 a Afganistán, con un gol de Valentino Martínez en el último minuto.

La fase de grupos terminó con otra goleada: 9-1 ante Panamá, resultado que le permitió cerrar como líder del Grupo A con puntaje perfecto. Valentino Martínez convirtió tres tantos, mientras que Sampedro y Ezequiel Henriques anotaron dos cada uno. Joaquín Pesl y Lisandro Velásquez completaron la cuenta.

En semifinales llegó uno de los partidos más exigentes. Argentina se adelantó 2-0 ante Marruecos con goles de Axel Barrios y Enzo López, pero el conjunto africano reaccionó y alcanzó el empate. Ezequiel Henriques volvió a poner arriba a la Albiceleste y Lisandro Velásquez selló el 4-2 a falta de un minuto.

Portugal, por su parte, había conseguido su lugar en la final luego de vencer 2-0 a Afganistán, con tantos de João Carvalho y Diego Ferreira.

Una nueva medalla dorada para Argentina

El título del futsal significó además la segunda medalla de oro de la delegación argentina en Dakar 2026, que ya había conseguido subir al podio en otras disciplinas durante los Juegos.

La competencia masculina de futsal reunió a ocho seleccionados de las distintas confederaciones y se disputó entre el 2 y el 12 de noviembre. Los primeros encuentros se jugaron en el Complexe Iba Mar Diop y la etapa decisiva se trasladó al Dakar Arena, escenario en el que Argentina terminó levantando el oro.