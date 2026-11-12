Papa León XIV bendijo a una beba hija de sanjuaninos: la emoción de su familia tras un instante eterno de fe

El hecho colmado de emoción sucedió durante la vigilia del Papa León XIV con los jóvenes en Buenos Aires.

El paso del Papa León XIV por Argentina dejó huellas imborrables en miles de fieles, pero para una familia oriunda de San Juan se transformó en ‘un milagro’ difícil de describir. En medio de una multitud fervorosa, Guadalupe, de tan solo ocho meses, fue alzada por la custodia papal y bendecida por las manos del propio Santo Padre.

La familia Sánchez Martín en la previa de la misa del Papa León XIV en Lujan. (Gentileza) La historia tiene como protagonistas a Carolina Sánchez Agostini y Fabricio Martín, un matrimonio sanjuanino que hace tres años se mudó a Buenos Aires. Padres de Javier (4), Ignacio (2) y la pequeña Guadalupe, viven su fe como el pilar fundamental de su hogar, inspirados profundamente en las enseñanzas de San Josemaría Escrivá. "Él siempre decía: 'Gracias, Dios mío, por el amor al Papa que has puesto en mi corazón', mostrando que la figura del pontífice es la de alguien a quien siempre hay que querer mucho y rezar por él", explicó Carolina.

Prepararse para recibir al Papa León XIV Desde el momento en que se confirmó la visita papal, la expectativa invadió la casa de los Martín Sánchez. Para que sus hijos más pequeños pudieran comprender la magnitud del acontecimiento, Carolina apeló a la creatividad: utilizó inteligencia artificial para diseñar una serie de dibujos del Papa para colorear. A través del juego y los lápices de colores, los niños aprendieron dónde había nacido Lón XIV, a qué jugaba de chico y qué deportes practicaba. "También les explicamos que le decimos Papa porque es el papá de todos los que creemos en Jesús", recordó con ternura su mamá.

Moverse en medio de convocatorias masivas con tres niños pequeños representaba un verdadero desafío logístico, pero el cansancio no fue un impedimento. Primero, la familia completa participó de la multitudinaria misa celebrada por León XIV en Luján. Ese era el plan original, pero algo en el interior de Carolina le pedía un paso más.

Carolina y su beba Guadalupe en la previo de la vigilia del Papa con los jóvenes. Una corazonada en primera fila "Planificamos únicamente ir a la misa, pero ese día sentí que teníamos que estar también durante la vigilia con los jóvenes. Escuché a mi corazón. Fui, pero sólo con Guadalupe. Sentía que algo especial iba a suceder", confesó.