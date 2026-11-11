Cómo eligieron a los 70 presos que participaron de la misa del papa León XIV en la cárcel de Devoto

Los internos fueron seleccionados por su conducta, participación en actividades educativas y desempeño laboral dentro del penal.

La visita del papa León XIV a la cárcel de Villa Devoto tendrá un grupo especialmente seleccionado de protagonistas. Mientras se avanzó con la desocupación del establecimiento penitenciario para recibir al Sumo Pontífice, unos 70 presos permanecerán alojados en el penal para participar de una ceremonia religiosa prevista para este miércoles a las 8.

La selección estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), referentes de la Pastoral Carcelaria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Para definir quiénes integrarían el grupo, las autoridades establecieron distintos criterios vinculados con el comportamiento, la formación y las actividades laborales que desarrollan los internos durante su detención.

Uno de los principales requisitos fue contar con una evaluación favorable de conducta. Por ese motivo, se priorizó a los detenidos que no registran sanciones disciplinarias recientes ni antecedentes de conflictos graves de convivencia dentro de la cárcel.

También se tuvo en cuenta la etapa del régimen de progresividad de la pena en la que se encuentra cada persona, un sistema que contempla distintos niveles de adaptación a las normas y los tratamientos penitenciarios.

Educación y trabajo, otros criterios para la selección La participación en propuestas educativas y laborales fue otro de los aspectos centrales para conformar la nómina. Entre los seleccionados hay estudiantes del Centro Universitario Devoto (CUD), el espacio donde la Universidad de Buenos Aires (UBA) desarrolla actividades académicas destinadas a personas privadas de libertad.