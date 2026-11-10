De jugar en San Martín a custodiar al papa León XIV: la historia de un exfutbolista

Un exfutbolista que supo vestir la camiseta de San Martín de San Juan pasó de las canchas a formar parte de un operativo de seguridad que tuvo como protagonista al papa León XIV . Se trata de Pablo Melo , defensor uruguayo que tuvo un paso por el fútbol argentino y que fue convocado para colaborar con el dispositivo desplegado durante la visita del Sumo Pontífice a Paysandú, Uruguay.

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Su presencia junto al líder de la Iglesia Católica quedó registrada en una fotografía que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La imagen despertó curiosidad por la particular historia del hombre que, años atrás, había defendido los colores del equipo sanjuanino y que ahora tenía una función cerca de una de las figuras más importantes del mundo.

Actualmente, Melo trabaja en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y en una agencia de seguridad privada . Su participación en el operativo fue como personal de apoyo, mientras que el dispositivo principal estuvo a cargo de la seguridad del Vaticano.

En diálogo con la radio uruguaya El Espectador, el ex defensor explicó cómo se produjo el encuentro y aclaró que su función era custodiar el escenario donde se desarrollaba la actividad.

"Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo", relató.

La emoción de estar cerca del papa León XIV

Más allá de la tarea de seguridad, Melo reconoció que la experiencia tuvo un impacto personal que no esperaba. La cercanía con el Pontífice le generó una sensación difícil de explicar, incluso cuando admitió que no tiene un conocimiento profundo sobre cuestiones religiosas o políticas.

"Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo", contó.

También reconoció que estar cerca de una personalidad de semejante trascendencia internacional fue una oportunidad poco habitual en su vida.

"Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado", agregó.

El ex futbolista también marcó las diferencias entre los operativos de seguridad que conoce por su trabajo en el ámbito deportivo y el protocolo que requiere una visita papal. Según explicó, el dispositivo tuvo una organización mucho más estricta y menos flexible que la habitual en la AUF.

El paso de Pablo Melo por San Martín de San Juan

Antes de esta particular experiencia, Pablo Melo construyó una carrera como futbolista profesional que lo llevó por distintos clubes de Uruguay y Argentina.

En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, equipo que por entonces disputaba la Primera División del fútbol argentino. Durante ese semestre jugó 14 partidos y llegó a enfrentar a River Plate, en un encuentro que terminó con derrota por 5 a 0 para el conjunto rosarino. Al finalizar aquella temporada, Tiro Federal perdió la categoría.

Años después, en 2011, desembarcó en San Martín de San Juan, donde disputó 10 encuentros en la Segunda División del fútbol argentino.

Luego regresó a Uruguay, donde continuó su carrera en instituciones como Danubio, Nacional y Cerro. Con el tiempo, también desarrolló una actividad vinculada a la seguridad privada en el ámbito deportivo.

Así, el ex defensor que supo jugar en el Verdinegro protagonizó una historia tan particular como inesperada: dejó atrás los estadios como futbolista para convertirse en parte del operativo que acompañó al papa León XIV durante su visita a Uruguay.