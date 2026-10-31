San Martín goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy y ahora espera para saber si entra al Reducido

El Verdinegro cumplió con su parte en Concepción y cerró la fase regular con una contundente victoria. Osores, Nadalín, Acosta, Rúmbolo y Fúnez marcaron los goles del equipo sanjuanino.

El Verdinegro hizo su parte con una goleada en Concepción y ahora depende de lo que ocurra este domingo en Tucumán.

San Martín goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy en el Hilario Sánchez y cumplió con la primera parte de la misión que tenía por delante en la última fecha de la Primera Nacional. El Verdinegro necesitaba ganar y mejorar su diferencia de gol para mantener viva la posibilidad de ingresar al Reducido, y ahora deberá esperar lo que ocurra este domingo para conocer su destino.

El equipo sanjuanino se fue al descanso arriba 3-1, con goles de Mauro Osores, Facundo Nadalín y Guillermo Acosta. Gimnasia había conseguido descontar por medio de Argañaraz, pero San Martín volvió a golpear apenas comenzó el segundo tiempo: Ramiro Rúmbolo convirtió el cuarto y, a los 5 minutos del complemento, Nazareno Fúnez marcó el quinto para sentenciar la goleada.

San Martín hizo su parte y ahora debe esperar El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli había llegado a esta última jornada en la novena posición de la Zona B con 48 puntos y una diferencia de gol de +2. Con la victoria por cuatro tantos de diferencia, terminó su participación con 51 unidades y +6, un registro que lo mantiene en carrera por uno de los últimos lugares del Reducido.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el partido que Colegiales jugará este domingo desde las 18.30 ante San Martín de Tucumán. El conjunto de Munro comenzó la fecha con 51 puntos y +4, por lo que una derrota lo dejaría igualado en unidades con el Verdinegro y por debajo en diferencia de gol.

De esta manera, San Martín ya no puede hacer nada más dentro de la cancha. Después de una goleada que le permitió cerrar la fase regular con una amplia diferencia, deberá esperar los resultados que completarán la última jornada para saber si logra extender su temporada y meterse en la pelea por el segundo ascenso.