Locura en la Primera Nacional: Godoy Cruz ganó a los 94, dejó sin final a Ferro y quedó a un partido del ascenso

Godoy Cruz protagonizó una de las definiciones más dramáticas de la Primera Nacional y se clasificó a la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El conjunto mendocino venció 2-1 a Almirante Brown en el Feliciano Gambarte con un gol agónico de Diego Viera, mientras Ferro no pudo pasar del 0-0 ante Acassuso y dejó escapar el primer lugar de la Zona A cuando dependía exclusivamente de sí mismo.

El Servicio Penitenciario Provincial se metió en el top 5 del Ironman 51.50 con una posta de tres agentes

El desenlace tuvo todos los ingredientes posibles. Godoy Cruz ganaba 1-0 desde los 18 minutos del primer tiempo gracias a un cabezazo de Martín Pino , resultado que, combinado con el empate de Ferro en Caseros, lo colocaba en la final. Incluso tuvo una oportunidad para ampliar la ventaja, pero el arquero Bruno Galván le atajó un penal a Diego Viera a los 38 minutos.

Cuando parecía que el 1-0 alcanzaba, llegó el golpe que paralizó Mendoza. Almirante Brown consiguió el empate en tiempo de descuento por medio de Pedro Velurtas , a los 92 minutos, y durante unos instantes dejó al Tomba afuera de la definición. Pero la reacción fue inmediata: a los 94, Viera convirtió el 2-1 , se tomó revancha del penal desperdiciado y desató el festejo en el Gambarte.

Mientras en Mendoza se producía ese desenlace, Ferro empataba 0-0 contra Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros. El equipo de Caballito había llegado a la última fecha como líder de la Zona A con 65 puntos y sabía que un triunfo lo clasificaba a la final sin depender de ningún otro resultado.

El escenario parecía especialmente favorable porque enfrente estaba un Acassuso que ya había perdido la categoría. Ferro incluso contó con el acompañamiento de sus hinchas como visitante, pero nunca consiguió el gol que necesitaba y terminó dejando dos puntos que cambiaron por completo la definición del campeonato.

El empate llevó al Verdolaga a 66 puntos, exactamente la misma cantidad con la que terminó Godoy Cruz luego de su triunfo. Sin embargo, el Tomba tenía una diferencia de gol ampliamente superior y se quedó con el primer lugar de la zona por ese criterio.

La situación fue todavía más dolorosa para Ferro porque había llegado al cierre de la temporada con todo a favor. Apenas una semana antes perdió 3-0 como local frente a Chaco For Ever y desperdició la posibilidad de asegurar anticipadamente el primer puesto. Esa caída permitió que Godoy Cruz, que venía remontando posiciones, llegara a la última jornada apenas dos unidades por detrás.

Un final increíble en Mendoza

Godoy Cruz sabía desde el comienzo que no podía especular. Había iniciado la fecha con 63 puntos contra 65 de Ferro, por lo que estaba obligado a vencer a Almirante Brown y esperar que el conjunto de Caballito no ganara su partido.

Pino abrió el marcador en el primer tiempo y durante gran parte de la tarde el resultado fue suficiente. Ferro seguía sin poder romper el cero en Caseros y el Tomba comenzaba a acariciar el pase a la final gracias a su mejor diferencia de gol.

Pero todo estuvo a punto de cambiar en el cierre. Almirante Brown llegó al empate y, durante apenas unos minutos, el sueño mendocino pareció desplomarse. La respuesta de Godoy Cruz fue inmediata y tuvo como protagonista justamente a Viera, que había fallado el penal durante el primer tiempo y terminó convirtiendo el gol más importante de la temporada.

Los Andes describió la definición como un “milagro” en el Feliciano Gambarte: Almirante Brown consiguió la igualdad sobre el cierre y, prácticamente en la acción siguiente, el Tomba encontró el 2-1 que necesitaba.

Godoy Cruz terminó primero por diferencia de gol

Con los resultados finales, Godoy Cruz y Ferro terminaron igualados con 66 puntos, pero el conjunto mendocino se quedó con la Zona A gracias a la diferencia de gol. Antes de comenzar la fecha, el Tomba tenía +19 contra apenas +7 del Verdolaga, una ventaja que terminó siendo decisiva.

El equipo dirigido por Pablo De Muner completó además una importante remontada durante las últimas jornadas. Llegó al cierre con nueve encuentros sin perder y había aprovechado los tropiezos de Ferro para achicar una diferencia que semanas atrás parecía difícil de remontar.

Ferro, en cambio, deberá continuar su camino en el Reducido por el segundo ascenso, después de perder en la última fecha una clasificación que tenía al alcance de la mano.

El Tomba enfrentará a Tristán Suárez por el ascenso

La otra zona también quedó definida este sábado. Tristán Suárez empató 0-0 frente a Deportivo Maipú y consiguió conservar el primer lugar de la Zona B, por lo que será el rival de Godoy Cruz en el partido que entregará el primer ascenso a la Liga Profesional.

La final está prevista para el sábado 14 de noviembre, en estadio neutral todavía a confirmar. Será a partido único y el ganador obtendrá directamente el boleto a la máxima categoría para la temporada 2027.

El perdedor todavía tendrá otra oportunidad, ya que se incorporará posteriormente al Reducido que determinará el segundo ascenso. Ferro también ingresará directamente a esa instancia después de terminar segundo en la Zona A.

Godoy Cruz quedó así a 90 minutos de regresar a Primera División. Lo consiguió después de una tarde en la que pasó de estar clasificado, a quedar momentáneamente afuera por un gol en tiempo de descuento y, apenas dos minutos más tarde, recuperar el primer puesto con el 2-1 definitivo.